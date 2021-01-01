Kılıçdaroğlu: İmamoğlu, İstanbul’un bağrına saplanan hançeri çıkartmak istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’un ‘İstanbul’un bağrına saplanan ihanet hançerini çekip çıkartmak istediğini’ söyledi.

Fotoğraf: AA

Eminönü-Alibeyköy Tramvayı’nın Cibali ile Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İmamoğlu’nun katıldığı törenle hizmete girdi.

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“Belki toplum olarak eğitilmemiz lazım. Hırslarımıza, öfkelerimize biraz gem vurmamız lazım” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Türkiye aslında dünyanın en güzel ülkesi. O güzel yerlerden birisi şurada, beraberiz burada, Haliç’in kıyısındayız. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul’da Haliç’teyiz. Dünyanın en güzel merkezlerinden birisindeyiz. Bu güzel merkezde hepimiz barış içinde yaşayabiliriz. Kavgasız yaşayabiliriz. Düşüncelerimiz farklı olabilir. Kimliklerimiz farklı olabilir. İnançlarımız farklı olabilir. Yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama bayrağımız bir, vatanımız bir. Beraber huzur içinde yaşayabiliriz.”

‘İstanbul’a ihanet edildiği söylendi’

Merkezi hükümetten belediyelere yönelik eleştirilerin de zaman zaman geldiğini anımsatan CHP lideri, her eleştiriyi dikkate almak gerektiğini dile getirdi: “Bir yanlış varsa toplumun o çerçevede bilgilendirilmesi lazım ama ben merkezi hükümetten şunu beklerim: İstanbul’a ihanet edildiği söylendi, en yetkili kişi tarafından, ‘Biz İstanbul’a ihanet ettik’ cümlesi kullanıldı. İstanbul bir beton ormanına dönüştü. Hak etmiyor İstanbul bir beton ormanını… Yeşillik görmek istiyoruz. Bazı belediyelerde kişi başına düşen yeşil alan sayısı 1 metre. Normalde 14-15 metre olması lazım. Peki, burada yaşayan insanların camdan bakınca bir ağaç görmeye hakları yok mu? Bir kuş görmeye hakları yok mu? Temiz bir hava görmeye hakları yok mu? Kent düzelecek. Yaşanabilir bir kent yapılacak. İstanbul’da diğer yerlerde ve beton ormanından doğal ormana doğru, ağaca doğru, çiçeğe doğru, bütün yaşayan canlılar için kent yaşanabilir olmak zorunda. Bu yapılacak. Dolayısıyla merkezi yönetim engel çıkarmadığı takdirde daha hızlı yapılacak. Engel çıkarılırsa yine yapılacak. Hiçbir engel ağacı ve doğayı sevmemize engel olmamalı.”

‘Ankara’dakiler duymuyor‘

Akşener, “Bir günde üç kadın katledildi bu ülkede. İstediğimiz kadar bağırıp çağıralım Ankara’dakiler duymuyor” diyerek kadın cinayetlerine dikkat çekti.

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İYİ Parti lideri İmamoğlu’ndan da bir istekte bulundu: “Başkanım, sizden İstanbul’a başka bir vizyon daha koymanızı istiyorum. İstanbul’un, Türkiye’de yaşayan tüm kadınlar için yaşanabilir, nefes aldıkları bir kent olmasını sağlamanızı istiyorum. İstanbul’da bir kadının, akşam üstü karanlıkta işinden çıktığı takdirde evine giderken saldırıya uğramayacağından emin olmasını istiyorum. Bir kadın elektrik direklerinden sönen ampuller sebebiyle kalbi ağzında evine yürümek zorunda kalmasın istiyorum. İstanbul’a bir başka şehirden otobüsten, trenden, nereden inerse insin bir kadının İstanbul’a geldiğinde derin bir nefes almasını istiyorum. Buna başaracağınıza inancım tamdır.”