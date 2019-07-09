‘Saray’dan, Kılıçdaroğlu ile 10 milletvekili için ‘dokunulmazlık kaldırılsın’ tezkeresi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Oybirliğiyle alınan karara göre Türkiye, Demirtaş’a 2 bin avro (12 bin 825 lira) manevi tazminat, bin avro (6 bin 412 lira) da mahkeme masrafı ödeyecek.