Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Saray’dan, Kılıçdaroğlu ile 10 milletvekili için ‘dokunulmazlık kaldırılsın’ tezkeresi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın da aralarında bulunduğu, CHP’li, HDP’li ve MHP’li 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis’e geldi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilen dosyada isimleri bulunan milletvekilleri şunlar: “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ve MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt.”

Reklam

Dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı’na sunulduktan sonra hazırlanan dosya, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na komisyonuna sevk edildi.

SON HABERLER

Akşener MHP yönetimine seslendi: Terörle aranıza mesafe koyun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bütün değerlerimizi hızla tükettiler, kadınlarımızın durumu da böyle. Pakize annenin başına gelenlere bakın. Pakize ana Türkiye’dir. Türk kadınını itip kakamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti daha kuruluş günlerinde bile kadın hakları konusunda çok ilerideydi” dedi.

AİHM: Demirtaş’ın ifade özgürlüğü ihlal edildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Oybirliğiyle alınan karara göre Türkiye, Demirtaş’a 2 bin avro (12 bin 825 lira) manevi tazminat, bin avro (6 bin 412 lira) da mahkeme masrafı ödeyecek.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...