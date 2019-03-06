Kılıçdaroğlu ile Akşener aynı sahnede: ‘Millet ittifakı’ndan Denizli’de ortak miting

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli’de ortak miting düzenledi.

Fotoğraf: DHA

İlk kez 24 Haziran 2018’deki seçimde ‘millet ittifakı’nı kuran iki parti, Denizli belediyesine İYİ Partili Ümit Bahtiyar’i aday göstermişti.

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İttifakın ortak mitingi Özay Gönlüm Meydanı’nda yapıldı. Miting alanını dolduran kalabalık Türk bayraklarının sallarken alanın sağ ve sol yanında Kılıçdaroğlu ile Akşener’in fotoğraflarına yer verildi.

Sahnenin arka kısmında, Türk bayrağı ile Atatürk posterlerinin yanında CHP’nin ‘Mart’ın sonu bahar’ ile İYİ Parti’nin ‘Hep birlikte iyi olalım’ sloganları yazıldı.

İlk konuşmacı olarak sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, mazota, gübreye, ilaca ve suya zam yapıldığını belirterek çiftçinin eski fiyattan ürününün satılmasının istendiğini kaydetti.

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CHP lideri “Hal esnafını terörist ilan ettiler; manavı, vatandaşı terörist ilan ettiler. EYT’lere ‘türedi’ dediler. Kendi vatandaşına ‘türedi’ diyen bir cumhurbaşkanı örnek gösterin bana” ifadelerini kullandı.

“Suriyelilere para var, çiftçiye neden para yok” diye soran Kılıçdaroğlu, sözü tanzim kuyruklarına getirdi: “Domates, biber kuyruğu varlık kuyruğu oldu. En büyük varlık kuyruğumuz işsizlik kuyruğu oldu. 1000 kişilik işe 40 bin kişi başvuruyor. Bundan büyük varlık kuyruğu var mı? Sizinle alay eden kişiye sandıkta ders verin. O kuyruk varlık kuyruğu olsa gece sarayında yatamaz, sabah gelir kuyruğa girer.”

CHP lideri, kürkte verginin sıfırlandığını anımsatarak şöyle devam etti: “Erkekler… Giderken eşinize mutlaka bir kürk götürün. Aklınız alır mı ya! Musluğu açarken beş çeşit vergi, elektriği açarken dört çeşit vergi ödüyorsun. Çocuğa mama alırken, dolmuşa binerken vergi ödüyorsun. Kürk alırken vergi yok. Niçin? Saray sosyetesinin kürke ihtiyacı var.”

Kılıçdaroğlu “Nasıl oldu da 17 yılın sonunda bu milleti soğan kuyruğuna mahkum ettiler?” deyip AKP’li seçmenin kendisine “Nasıl oldu da bu ülkenin insanı 17 yıl sonra gelir de soğan kuyruğuna girer?” diye sormasını istedi.

CHP lideri, İYİ Parti’yle ittifakı da “İYİ Parti’yle işbirliğimiz özel bir çıkara dayalı bir işbirliği değil. Bizim işbirliği demokrasi işbirliği, vatanımızın işbirliği. Biz bu ülkenin huzuru, güzelliği, çıkarı için mücadele ediyoruz” sözleriyle anlattı.

Erdoğan’a atıf

Kılıçdaroğlu’nun ardından konuşan Akşener, destekçilerine “Cumhurbaşkanının ‘terörist’ dediği Denizliler nasılsınız?” diye seslendi.

İYİ Parti lideri şöyle devam etti: “Evine ekmek götürmekten başka derdi olmayan ‘teröristler’, iyi misiniz? Şakası bile ne kadar acı değil mi… Bu ülkenin cumhurbaşkanı çıktı CHP ve İYİ Parti seçmenine ‘terörist’ dedi. Hayır, yuhlamayın… Biz onlar gibi olmayacağız. 18 milyona yakın seçmene ‘terörist’ diyen bir cumhurbaşkanı… Bunun ne kadar acı, ne kadar çirkin, ne kadar kötü bir tanımlama olduğunu biliyorsunuz. Bu arkadaş kutuplaştırarak, birbirimizle dövüştürerek, düşman eden politikayı 17 yıldır sürdürüyor. Ben seçmenlere sesleniyorum: Sizler bu ülkenin vatansever kardeşlerisiniz, sakın ola ki bu arkadaşın sözlerine aldanıp bir kalp kırmayın.”

“Sizin içinizden çıktığını iddia etmişti ama 300 korumayla geziyor” diyen Akşener, 1 Nisan’dan itibaren elektrik, mazot ve doğalgaz zamları olacağını öne sürdü.

Akşener, “17 yıldır ülkeyi sen yönetiyorsun, eğer ülkede bir beka meselesi varsa sebebi sensin” diye konuştu.

Deneyimli siyasetçi, eski partisi MHP’ye de şöyle seslendi: “‘Mezara kadar işbirliği yapıyoruz’ diyorlar. Demek ki siyasi partilerden biri birine dahil olacak. Küçük ortağa seslenmek zorundayım: Sakın ha Erdoğan’ın ipiyle kuyuya inmeyin, kalırsınız içinde!”