Kılıçdaroğlu: İktidardaki zorbaya kadınlar dersini verecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasını eleştirdi: “İktidardaki zorbaya kadınlar dersini verecek. #İstanbulSözleşmesi geri gelecek!”

Fotoğraf: AA

Kılıçdaroğlu, Twitter adresi üzerinden paylaştığı videoda, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini değerlendirdi.

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“Bir devlet gece yarısı kararnameleri ile yönetilemez. Bir gece yarısı kararnamesi ile 42 milyon kadının hakkı, hukuku, onların ellerinden alınamaz” Kılıçdaroğlu, videosunu izleyen bütün kadınlara seslendiğini dile getirerek, şunları kaydetti: “Haklarınıza, hukukunuza sahip çıkınız. Sizin hayatınızı cehenneme döndürenlerin kimler olduğunu iyi öğreniniz. Çocuklarınızın, kız çocuklarınızın hakkına, hukukuna sahip çıkınız. Ben söz veriyorum, her zaman, her yerde, her ortamda bütün kadınların hakkına, hukukuna sahip çıkacağım. Adalet neredeyse orayı arayacağım. Adaletten yana olacağım. Sizden yana olacağım. Sizin hakkınızdan, hukukunuzdan yana olacağım. Sizin hakkınızı, hukukunuzu her yerde, her platformda sonuna kadar savunacağım, söz veriyorum.”