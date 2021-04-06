Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: Hürriyet amiral gemisiydi, şimdi kuyrukta sandal bile değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli amirallerin bildirisine ‘darbe hevesi’ne yoran iktidara sordu: “Bu kadar saçmalık görülmedi” dedi.

“Ne darbesi kardeşim? Ne paranoyası, ne mağduriyeti?” diye sorarak şöyle devam etti: “Hep buharlaşan 128 milyar doların, 10 milyon işsizin üstünü örtmek için, dikkati başka yere çekmek için bunlar. Bu numaların hiçbirini bu millet yemiyor.”

Reklam

‘Hürriyet artık kuyrukta sandal bile değil’

“Bizi darbeci gibi göstermek için şimdi de Hürriyet’i kullanıyorlar. Yandaşların itibarı yok ya. Bir parça itibarı kalmış Hürriyet’i kullanıyorlar. İnsan o gazetenin geçmişine üzülüyor. Medyanın amiral gemisiydi, şimdi kuyrukta sandal bile değil. CNNTürk de öyle…”

Hürriyet dün imzacı generallerden dördünün CHP üyesi çıktığı öne sürülen bir haber yayınlamıştı.

104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuşre’sen soruşturma başlatılmıştı.

Reklam

İmzacı emekli amirallerden 10’u bugün gözaltına alınmış, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapılmıştı.

Soruşturma, ‘devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ kapsamında yürütülüyor.

Erdoğan: Daha iyisini bulana kadar Montrö’ye bağlıyız

Arşivden çıktı: Bahçeli’nin 2004’teki çağrısı

Hürriyet duyurdu: Emekli amirallerin lojman ve koruma hakkı iptal edildi

Emekli amirallere üç soru sorulacak

Emekli amirallere gözaltı

Başsavcılık: ‘Amiraller bildirisi’ne öncülük edenler tespit edildi

HDP: İktidarın yazılı bir bildiriden darbe riski devşirmesi fırsatçılıktır

YÖK ‘eksik kalmadı’: Bildiri, darbe çağrıştırıyor

Babacan: Acı hafıza depreştirilmemeli

Kılıçdaroğlu: Bu sahte gündemler tutmaz

‘Amiraller bildirisi’ Twitter’da da gündem: Hangisi daha tehlikeli?

İfade özgürlüğüne Karamollaoğlu sahip çıktı

Akşener: İktidar tepiniyor

Bahçeli hükümete ‘yol gösterdi’: O amirallerin maaşı kesilsin, rütbesi sökülsün

Emekli amirallerin ‘Montrö’ çıkışına soruşturma

Emekli amirallerin ‘Montrö’ çıkışı hükümeti kızdırdı

SON HABERLER

S-400 yaptırımları yürürlükte

ABD’nin, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için Türkiye’ye karşı uygulamayı kararlaştırdığı yaptırımlar yürürlüğe girdi.

Profesör: 1 milyon 400 bin kişi enfekte

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Covid-19’da gerçek vaka sayısı ve bulaştırıcılık süresinden yola çıkarak yaptığı hesapla “Ülkemizde an itibariyle 1 milyon 400 bin enfekte kişi var” diyerek uyardı.

İlk ‘yerli ve milli’ kenevir tohumlarına tescil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iki yıl önce, “Bakanlıklara gerekenleri söyledim” diyerek duyurduğu yeniden kenevir ekimi sürecinde Türkiye’nin ilk yerli kenevir tohumları ‘Narlı’ ve ‘Vezir’ tescillendi.