Kılıçdaroğlu: Hürriyet amiral gemisiydi, şimdi kuyrukta sandal bile değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli amirallerin bildirisine ‘darbe hevesi’ne yoran iktidara sordu: “Bu kadar saçmalık görülmedi” dedi.

“Ne darbesi kardeşim? Ne paranoyası, ne mağduriyeti?” diye sorarak şöyle devam etti: “Hep buharlaşan 128 milyar doların, 10 milyon işsizin üstünü örtmek için, dikkati başka yere çekmek için bunlar. Bu numaların hiçbirini bu millet yemiyor.”

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‘Hürriyet artık kuyrukta sandal bile değil’

“Bizi darbeci gibi göstermek için şimdi de Hürriyet’i kullanıyorlar. Yandaşların itibarı yok ya. Bir parça itibarı kalmış Hürriyet’i kullanıyorlar. İnsan o gazetenin geçmişine üzülüyor. Medyanın amiral gemisiydi, şimdi kuyrukta sandal bile değil. CNNTürk de öyle…”

Hürriyet dün imzacı generallerden dördünün CHP üyesi çıktığı öne sürülen bir haber yayınlamıştı.

104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuş, re’sen soruşturma başlatılmıştı.

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İmzacı emekli amirallerden 10’u bugün gözaltına alınmış, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapılmıştı.

Soruşturma, ‘devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ kapsamında yürütülüyor.