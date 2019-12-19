Kılıçdaroğlu: Hükümet, CHP’li belediyelere desteği nasıl keseceğini düşünüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, turistlerin yüzde 90’ının CHP’li başkanların yönettiği yerleşim birimlerine gittiğine dikkat çekerek, hükümetin destek vereceğine, ‘Biz bu desteği nasıl keseriz’in peşinde olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul projesinde ısrarcı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da isim vermeden, “Yapamayacaksın, çünkü ilk seçimde gideceksin” diye seslendi.

İstanbul’da düzenlenen Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi’nde konuşan Kılıçdaroğlu, günümüzde sadece ülkelerin yarışmadığını, metropollerin de birbiriyle yarıştığını belirterek, “Paris’e giden turist sayısı Türkiye’ye gelen turist sayısından fazlaysa dönüp bakmalıyız Neden? Tanıtım sorunumuz var, güvenlik sorunumuz var” dedi.

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‘Çözümün önündeki engel siyaset kurumu’

Sektörün temsilcilerinin çözümü bildiğini belirten Kılıçdaroğlu, çözümün önündeki en büyük engelin siyaset kurumu olduğunu vurguladı. 2002 yılında AKP’nin kurduğu 58’inci hükümetin acil eylem planında yerel yönetimlerin mali açıdan güçlendirilmesine dair madde olduğunu anımsatan CHP lideri, “Yapıldı mı hiç yapılmadı. Değil altı ay, bir yıl 18 yıldır yapılmadı” dedi.

İstanbul’u yıllarca yöneten siyasi anlayışın sonradan iç hesaplaşmayla, “Biz İstanbul’a ihanet ettik” dediğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Oturup düşünmemiz lazım. Sadece İstanbul’a ihanet midir bu? Yoksa bu Türkiye’nin tarihine de bir ihanet midir” ifadelerini kullandı.

‘İhanetin katmerlisi’

CHP liderinin gündeminde, İstanbul’da yapılması planlanan, CHP’li belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşı çıkarak referanduma götürülmesini istediği Kanal İstanbul projesi de vardı.

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Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “İhanet yetmiyor gibi ‘İhanetin katmerlisini yapacağız diyorlar’ Mühendis, çevreci ‘Hayır’ diyor ama bir kişi ‘Ben Karadeniz’le Marmara’yı buluşturacağım’ diyor. ‘Ben yapacağım’ diyor. Zaten yapamayacaksın ilk seçimde gideceksin. Hiç kimse beş kuruş bile ayırmasın. Ayırdıkları paranın beş kuruşu bile verilmeyecektir. İstanbul’a rant gözüyle bakılabilir mi? Beton ormanına dönüştürülebilir mi ağaç, meydan bırakmadınız. Bir kişi ‘Her şeyi en iyi ben biliyorum’ diyor ve o nedenle Türkiye bu halde.”

Kent estetiğinin önemine değinen CHP lideri şöyle devam etti: “İstanbul’u düşünün Sultanahmet’i, Ayasofya’yı düşünün. Baktığınızda arkasında bir beton yığını. Kent estetiği kavramının ne kadar önemli olduğunu o tabloyu gördüğümüzde anlıyoruz.”

‘Meydanı olmayan, yasaklanan kent’

İstanbul’da meydan eksikiliğinden de şikayet eden Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Yüz binlerce insan nerede toplanacak? Nerede eğlenecek, nerede miting yapacak? Meydanı olmayan bir kent yok. Meydanı yasaklanan bir kent de yok. Meydanı yasaklarsan turist neden gelsin? O meydanlarda şarkı-türkü olacak, insanlar enerjisini boşaltacak.”