Kılıçdaroğlu: Her şey çok güzel olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal kararının ardından kısa bir açıklama yaparak ‘her şeyin çok güzel olacağını’ söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

YSK, AKP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin seçim sonucuna yaptığı itirazı dün (6 Mayı) karara bağlayarak yediye karşı dört oyla kabul etmişti. Yeni seçim 23 Haziran’da yapılacak.

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Kılıçdaroğlu yaptığı kısa açıklamada “Her şey çok güzel olacak, her şeye rağmen bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz” diye konuştu.