Kılıçdaroğlu ‘Hedef benim’ dedi: Erdoğan kaybedeceğini gayet net biliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini hedefe oturtan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘tasfiye’ girişiminde bulunduğunu savunarak, “Erdoğan kaybedeceğini gayet net biliyor” dedi.

Erdoğan, tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun “Buradan çıktım çıktım. Çıkmadığım takdirde açıklamalarda bulunacağım” dediğini öne sürmüştü, “Kılıçdaroğlu’yla bağlantısı çıkarsa şaşmayın” demişti.

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Berberoğlu, MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp cezaevine konulmuştu.

CHP, Kılıçdaroğlu’na karşı bir ‘kumpas’a girişildiğini savunuyor.

‘Erdoğan talimat verdiğini itiraf etti’

Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün aktardığına göre, Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın kendisiyle ilgili son açıklamaları çerçevesinde yöneltilen, “Sizi tasfiye mi etmeye çalışıyorlar?” yolundaki soruya, “Öyle anlaşılıyor” diye karşılık vererek hedefin partisiyle birlikte kendisi de olduğunu söyledi.

CHP lideri, “Size dönük bir soruşturmaya muhatap olma gibi bir şeyle karşı karşıya kalacağınızı düşünüyor musunuz?” yolundaki soruyu şöyle yanıtladı: “Kalırım ya da kalmam bilmiyorum ama hiçbir koşulda boyun eğmeyiz. Onların savcıları, hâkimleri, polisi olabilir. Hiçbir koşulda hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğiz. Başımız dik, onurlu gezeceğiz. Biz yurtseveriz, vatanını satanlar, ülkesini satanlar, ülkenin bütün sırlarını terör örgütlerine verenler asıl hesap vermesi gerekenlerdir.”

“MİT TIR’ları belgelerini sizin talimatınızla Enis Bey’in verdiği yazıldı. Böyle bir şey yaptınız mı?” yolundaki soruya, “Hayır, kim söylüyor bunu. Niye belgesini koymuyorlar ortaya” diye soruyla yanıt veren Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yaptığı açıklamayla yargıya talimat verdiğini ‘itiraf’ ettiğini savundu.

‘Enis Bey’in hiçbir suçu yoktur’

CHP lideri şöyle devam etti: “Bu, aslında Balyoz ve Ergenekon davalarına benzeyen bir kumpas davasıdır. Sahte deliller veya kendilerinin ürettiği deliller üzerinden ordu tasfiye edildi, bir anlamda perişan edildi. Dönüp dediler ki, burada bir kumpas var. Benzer bir kumpası oradaki deneyimden yola çıkarak CHP üzerinden yapmak istiyorlar. CHP’yi susturmak istiyorlar. Gözdağı vermek istiyorlar. Biz susmayacağız.”

Partisinin tutuklu vekili Enis Berberoğlu’nun “50’ye yakın CHP milletvekiliyle görüştüm, hiç böyle bir şey söylemedim” sözlerini aktaran Kılıçdaroğlu, “Eğer, casus olarak birilerini nitelendirmek gerekiyorsa devletin bütün sırlarını, kozmik odayı FETÖ’ye açan ve o bilgileri FETÖ’ye elleriyle teslim edenler gerçek casuslardır. Enis Bey’in hiçbir suçu yoktur. Mahkeme dosyasında da Enis Bey’i suçlayacak tek bir belge dahi yoktur” diye konuştu.

‘Akşener’le konuşmadım’

Meral Akşener liderliğinde kurulan yeni partiyi “Bir alanda, bir bölgede siyasal boşluk var, o boşluk doldurulmak isteniyor, benim gördüğüm o. Kuranlar penceresinden, bir boşluk var, o boşluk benim öngördüğüm değil onların öngördüğü bir boşluk” sözleriyle değerlendiren Kılıçdaroğlu, konuyu Akşener’le konuşmadığını ve bunu da doğru bulmadığını söyledi.

‘Erdoğan kaybedeceğini gayet net biliyor’

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Bu toplumun en az yüzde 50’si demokratik parlamenter sistemi istiyor. Bugün aynı referandum yapılırsa ‘Hayır’ çok daha fazla çıkacaktır. Yüzde 60 çıkar, ki bugün Erdoğan’ın önündeki sonuçlarda da AKP’nin oyu yüzde 45 gözüküyor. Bugün başkanlık seçimi olsa Erdoğan kaybedeceğini gayet net biliyor. O yüzden 2019’a giderken her türlü hukuk dışı yolu rakiplerine karşı deneyecek. Rakip gördüğü herkese, buna salt benim, salt Meral Hanım açısından değil. Kimi önünde engel olarak görüyorsa, onun bir şekliyle tasfiyesini isteyecektir, onu sağlamaya çalışacaktır. Ama bunda asla ve asla başarılı olamayacaktır.”