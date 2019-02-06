Kılıçdaroğlu: İşbirliğimiz HDP’yle değil sandıkta Kürtlerle, DSP oy bölemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’yle yerel seçimde ittifak yapmayacaklarını belirterek Demokratik Sol Parti’nin (DSP) partisinin oylarını bölmeyeceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin aktardığına göre dün bir grup gazeteciye konuşan Kılıçdaroğlu, İş Bankası tartışmasıyla kendilerinin ‘kısır bir alana hapsedilmeye çalışıldığını, bu tuzağa düşmeyeceklerini’ ifade etti. CHP lideri, banka hisselerinin kendilerinden alınıp Hazine’ye verilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

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Kılıçdaroğlu, kendi partisinden istifa edip DSP’ye katılanlar için de “Eğer bir kişi CHP’den belediye başkanı seçilmiş ise halkın kendisine verdiği oyun arkasında durması lazım. Ahlak bunu gerektirir” ifadelerini kullandı.

“Beni aday göstermediniz, ben de gidip başka partiden aday olacağım” düşüncesinin etik olmadığını aktaran Kılıçdaroğlu, DSP’ye gidenlerin CHP’nin oylarını bölemeyeceği görüşünü aktardı.

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CHP’nin DSP’yle ittifak görüşmesi yaptığını dile getiren Kılıçdaroğlu, DSP’nin ittifak taleplerinin reddettiğini söyledi.

‘HDP’yle işbirliği yok’

Kılıçdaroğlu, “HDP ile seçim işbirliği yapacak mısınız?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Hayır. HDP ile bir işbirliğimiz yok. Böyle bir şey de söz konusu değil. Ama biz Kürt vatandaşların da oyuna talibiz. Herkesin oyuna talibiz. Bizim söylediğimiz sandıkta ittifaktır. Demokrasiden yana olandan yanadır. Tamamının sandıkta CHP’ye oy vermelerini isteriz. Demokrasiyi savunuyoruz. Yani tek adam rejimine karşıyız. Dikta yönetimlerine karşıyız. Bugün Türkiye bir dikta yönetimi, dikta tehdidi altında. Demokrasiyi savunan tüm güçlerin bu çerçeveyle bir arada olması lazım. Arzumuz bu.”