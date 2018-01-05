Kılıçdaroğlu, Hazinedar’a sahip çıkıp faturayı Erdoğan’a kesti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş belediye başkanlığından uzaklaştırılan Murat Hazinedar’a sahip çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından dün görevden uzaklaştırılan Hazinedar ‘FETÖ’ üyeliği, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya. Belediye meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil de aynı suçlamalarla görevden uzaklaştırılmış durumda.

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Kılıçdaroğlu, üç ismi arkasına alarak Beşiktaş belediyesi önünde partililere hitap etti.

Beşiktaş belediyesinin birçok teftişe tabi tutulduğunu ancak hiçbir usulsüzlük bulunamadığını vurgulayan CHP lideri şöyle devam etti: “Bu belediyeden 1 kuruş FETÖ’ye para aktarıldıysa belediye başkanını ben görevden alırım. Eğer bir ülkede suçluyu hakim değil de, siyasi otorite belirliyorsa, o ülkede adalet iflas etmiş demektir. Bugün geldiğimiz nokta budur.”

İçişleri Bakanlığı’nın kararının faturasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a kesen CHP lideri, “Senin ne kadar iyi FETÖ’cü olduğunu çok iyi biliyorum” diyerek şu ifadeleri kullandı: “Aynı menzile siz yürümüyor muydunuz? Devletin valilerini, kaymakamlarını, emniyet müdürlerini FETÖ’cülere sen teslim etmedin mi? Sizin ne kadar FETÖ hayranı olduğunuzu biliyorum. Kendine güveniyorsan FETÖ’ye kim kaynak aktarmış tartışalım.”