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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu Hazinedar görevden alınınca ‘Devamı var’ deyip hazırlık talimatı vermiş

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Murat Hazinedar’ın Beşiktaş beledeyi başkanlığı görevinden alındığını öğrenince “Devamı gelecek” diyerek hazırlıklı olunması talimatı vermiş.

Fotoğraf: Reuters

İçişleri Bakanlığı, Hazinedar ve iki CHP’li meclis üyesini görevden almıştı.

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CHP genel merkeziyle görüştüğünü belirten Milliyet yazarı Serpil Çevikcan, Hazinedar hakkındaki iddialarla ilgili daha önce partinin üç vekili tarafından hazırlandığı ve Kılıçdaroğlu’na sunulduğu belirtilen ‘bilgi notu’na değindi.

Çevikcan, CHP liderinin nottaki iddiaları tek tek sorduğunu, büyük kısmının yargılamaya konu olarak beraat ve takipsizlikle sonuçlandığı bilgisini aldığını aktardı.

Milliyet yazarına göre Kılıçdaroğlu, Hazinedar’ın görevden alındığını öğreninde “Bunun arkası gelecek” dedi, daha sonra da hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek yargı süreçlerinin en kısa sürede sonra ermesi yönünde mücadele etme talimatı verdi.

Çevikcan, “Bu süreçte, eleştirilerin dozunu daha da yükselten, hatta iktidara dönük yeni dosyaları ortaya koymak için hazırlanan bir Kılıçdaroğlu ve CHP göreceğiz” yorumunu yaptı.

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