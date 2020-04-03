Kılıçdaroğlu: Hangi engel gelirse gelsin belediye başkanlarımız iyilikte yarışacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlamasının akıl dışı olduğunu belirterek, “Sağlık konusunda Bilim Kurulu ne karar veriyorsa ona uyacaktınız. Alınan kararlara uyulmadı” dedi.

Kılıçdaroğlu FOX TV’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu oldu.

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“Evinizde kalın biz halledeceğiz’ denmeliydi’

Başlangıçta vatandaşlara ’65 yaş ve üstü sokağa çıkmasın’ denmesinin yanlış olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “65 yaş ve üstü kişiler evden çıkmayacak ama onun çocuğu çıkacak işini yapacak eve gelince zaten bulaştıracak. Bu akıl dışı uygulamaları anlamak mümkün değil. Mecbur çıkacak insanlar sokağa. Evine ekmek getirecek. Evinizde kalın biz halledeceğiz denmeliydi, bunlar denmedi” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu üç ayaklı bir stratejinin olması gerektiğini belirterek, “Evde kal dendi, sonra herkes evde kalsın diye bir kampanya başlatıldı. Evde tut kampanyası açılması gerekiyordu. Bu kampanyanın getirdiği bir şey oldu. Çok sayıda kişi işsiz kaldı” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

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Sadece Cumhurbaşkanlığı kararı ile kapatılan iş yeri sayısı 144 bin 690. Sizin en azından üç ay ya da bu iş sona erdikten sonra, ‘Burada çalışan işçilerin asgari ücretlerini ben ödeyeceğim’ denmeliydi. İşsizlik fonunda 130 milyar lira para var. Gündelikçi kadınlar var evlere gidiyorlar, bunlar için önlem alın dedik. Hiçbir önlem alınmadı.

Kapatılan işyerleri için de ‘Senin üç ay kiranı ben ödeyeceğim’ denmeliydi. Dolayısıyla kişi evine rahat kapanabilirdi. Bunlar yapılmadı, bunlar yapılabilseydi daha iyi bir tablo ortaya çıkacaktı.

Çağrı yaptım, ‘Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplayın’ dedim. Ekonomik ve Sosyal Konsey en son 2009’da toplanmış. Konsey bir an önce toplanmalı. Konseyde işçi, çiftçi ve sağlık temsilcileri var. Orada bir devlet aklı oluşacak. Sorunu söyleyenlerle, sorunu çözecek olanlar bir araya gelecek.’

‘Belediyelerin hizmetlerinden biri de bağışlardır’

Belediyelerin hizmetleri var, hizmetlerden biri de bağışlardır. Belediye kanunlarında yer alıyor, bağışları alma yükümlülüğü var. Belediye hizmet yapar, bu belediyenin görevidir. Her belde başkanı kendi sınırları içerisinde huzurlu insanları görmek ister.

Bunu sadece CHP’li belediyeler için söylüyor aslında. AKP’li belediyeler de yapıyor. Birisi gelip yardım yapmak istiyorsa, ararım belediyeyi yardım yapmak istiyorum derim.

‘Gerekirse belediye başkanları aylığını bağışlayacak’

Hangi engeli getirirse getirsinler bizim belediye başkanlarımız iyilikte yarışacaktır. Gerekirse belediye başkanları aylığını bağışlayacaktır.

Devlet, el açan vatandaşına yardım eden bir kurumdur. İyilikte yarışmak varken, neden iyilik yapmak isteyenleri iyilikten men ediyorsunuz? Belediyelerimiz, yardım çalışmalarına Erdoğan’dan önce başladı.

Kılıçdaroğlu, 2014’teki yasa değişikliğine göre cumhurbaşkanının başlattığı kampanyalarda bağışların vergiden düşürülebildiğini hatırlatmış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ sonucunda ‘corona’yla mücadelede ‘faturanın yine garibanlara çıkacağını’ söylemişti.

‘Kanal İstanbul hayalinden vazgeçmek gerek‘

Fedakarlık elbette yapılacak ama sorun şu, fedakarlığı kim yapacak? Fedakarlığı yapacak olan, devletten milyon dolarlar ile ihale alanlar. İsrafın önlenmesi lazım, Kanal İstanbul hayalinden vazgeçmek gerek.