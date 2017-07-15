Kılıçdaroğlu, Guardian’a yazdı: Türk demokrasisi diktatörlüğe dönüştü

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişiminin birinci yıldönümünde Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Guardian’a yazdı.

‘Darbe girişiminden bir yıl sonra, demokrasi diktatörlüğe yakınlaştı’ başlıklı yazısında darbe girişiminin ertesi günü Türkiye’de yeni ve demokratik bir dönemin başlaması ihtimalinin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın krizden istifade ederek OHAL ilan ettiğini, tüm muhalif sesleri susturduğunu yazdı.

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Kılıçdaroğlu, “Bir yıl içinde Türk demokrasisi diktatörlüğe yakın bir rejime dönüştü” ifadelerini kullandı.

‘Generalleri AKP general yaptı’

Türkiye’de demokratik ilkelerin bir yılda yoğun bir şekilde zayıfladığını dile getiren Kılıçdaroğlu, darbe girişiminde yer alan ‘FETÖ’ mensuplarının AKP tarafından o rütbelere getirildiğini kaydetti: “Şu anda hapiste olan generallerin neredeyse tamamını o rütbeye AKP getirdi. İktidar partisi Gülenci ağları hükümette, bürokraside ve iş dünyasındaki muhaliflerine karşı destekledi. 2012-2013’te ilkesel çatışmadan değil, çıkar çatışmasından ötürü ayrı düştüler. 15 Temmuz’un gerçek tarihi bu siyasi arkaplan olmadan yazılamaz.”

‘Gücün bir kişide toplanması, dmeokrasiye esas saldırıdır’

Demokratik kurumların, parlamenter denetimin, yargı kontrolünün ve özgür medyanın güçlü olduğu bir toplumda darbe olamayacağını yazan Kılıçdaroğlu, demokratik önlemler aldığını iddia eden hükümeti eleştirdi: “Hükümet, demokrasiyi savunmak için yeni önlemler aldığını öne sürüyor. Vekilleri, gazetecileri, akademisyenleri, yargıçları hapse atmak veya işkenceyi yaygınlaştırmak demokrasiyi savunmak değildir. Toplumun yarısını ‘terörist’ diye yaftalamak demokrasiyi savunmak değildir. Hiçbir denge denetleme olmaksızın gücün bir kişinin elinde toplanması ise demokrasiye yönelik esas saldırıdır.”