Kılıçdaroğlu: Görüşme için ‘Doğrudur’ demedim, sözlerim çarpıtılmak isteniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘CHP’li bir ismin’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görüştüğü iddiaları sonrası çıktığı canlı yayındaki “Doğrudur” ifadesini ‘partiyi karıştırmanın Erdoğan’ın amaçlarından biri olduğunu’ vurgulamak için kullandığını söyledi.

Sözcü gazetesinin baş yazarı Rahmi Turan, CHP’den bir ismin Erdoğan’la görüştüğünü, cumhurbaşkanının da bu isme, “Senin CHP’ye genel başkan olmana yardım ederim” dediğini iddia etmişti.

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Kılıçdaroğlu da iddia sonrası çıktığı canlı yayında konunun sorulması üzerine şöyle demişti: “Ben şaşırmadım efendim. Doğrudur. Erdoğan, CHP’yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Devletin en kilit noktasındaki isimleri devreye soktuğunu biliyorum. Okuduğumda doğrudur dedim. İsim vermek istemiyorum.”

Turan, daha sonra gazeteci Talat Atilla’yı kaynak göstererek, 9 Kasım’daki görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP’li Muharrem İnce’nin arasında olduğunu öne sürmüştü. Erdoğan ve İnce iddiayı reddederken, Atilla da asıl haber kaynağının ‘bir CHP’li’ olduğunu ifade etmişti.

‘Çeşitli duyumlar geliyordu’

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre Kılıçdaroğlu, bu iddianın kaynağı olan gazeteci Talat Atilla ile yedi yıldır görüşmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, bazı CHP’lilerin Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’mda Erdoğan ile görüştüğüne dair öteden beri çeşitli duyumların geldiğini ifade ederken, FOX TV’de söylediği “Doğrudur” sözü ile ‘Erdoğan’ın CHP’nin içişlerine müdahil olmasını kastettiğini’ söyledi.

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Kılıçdaroğlu, İnce’nin CHP Genel Merkezi’ni itham eden açıklamalarıyla ilgili olarak da, “Bu süreçte hiç kimse, açıklamaları ile saraya hizmet eder hale gelmemelidir” dedi.

”Dedikodudur’ dedim’

Talat Atilla’nın, kendisinin yakın çevresiyle de görüşmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bana da ‘Bazı CHP’liler saraya gitti’ şeklinde duyumlar geldi. Öteden beri geliyor. Elinizde kanıt varsa seslendirirsiniz. Kanıt yoksa seslendirmezsiniz. Sadece bana değil, birçok kişiye gitti. ‘Dedikodudur’ dedim. Doğru mudur, yanlış mıdır, bilmiyorum. Erdoğan’ın CHP’yi karıştırma girişimi için ‘Doğrudur’ dedim” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın CHP’yi karıştırmak ve partinin içişlerine müdahil olmak için birçok şey yaptığını bildiklerini söyleyerek şöyle devam etti: “Millet ittifakını karıştırmak, dedikodu üretmek ve devletin yetkililerini kullanmak gibi. Bu olayı Rahmi Turan yazdığı zaman bir şey demedim. ‘Gazeteci haber almıştır’ dedim. Bir yorumdur. Rahmi Turan, ertesi gün devam etti. Üçüncü gün Fox TV’ye çıktığımda, bu soru soruldu. Partiyi karıştırmanın Erdoğan’ın amaçlarından biri olduğunu söyledim. ‘Doğrudur’ dedim. Gidenlere dair bir bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor.”