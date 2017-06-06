Kılıçdaroğlu Gabriel’i ‘rahatlattı’: Darbe girişimini ‘FETÖ’nün yaptığına şüphe yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’le görüşmesinde 15 Temmuz’la ilgili olarak “Darbe girişiminin ‘FETÖ’ tarafından yapıldığı konusunda bir şüphe yok. Sizin de olmasın” dedi.

Gabriel Ankara ziyaretinde Kılıçdaroğlu’yla da bir araya geldi.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün haberine göre Kılıçdaroğlu, Gabriel’e, Türkiye’de medyanın ve gazetecilerin halini Cumhuriyet ve Sözcü gazetesi örnekleriyle anlattı.

Kılıçdaroğlu, “Yayın hayatları ‘FETÖ’ye karşı mücadeleyle geçen Cumhuriyet ve Sözcü şimdi ‘FETÖ’den suçlanıyorlar. ‘FETÖ’ bahanesiyle gazeteciler hapiste, akademisyenler işlerinden atılıyor” dedi.

‘Arkasında FETÖ var, şüpheniz olmasın’

Görüşmenin önemli başlıklarından biri de darbe girişiminin arkasındaki aktörlerdi. Kılıçdaroğlu Gabriel’e, 15 Temmuz darbe girişimini tanımlarken, “Darbe girişiminin ‘FETÖ’ tarafından yapıldığı konusunda bir şüphe yok. Sizin de olmasın. Ancak ‘FETÖ’ ile mücadele, gazetecileri, akademisyenleri baskı altına almanın bahanesi haline getirildi” ifadesini kullandı.

15 Temmuz sonrası olağanüstü hal ilanını (OHAL) gündeme getirerek, ‘FETÖ’ ile mücadele yöntemini eleştiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “OHAL çerçevesinde amacın ‘FETÖ’ ile mücadele olmadığının bir başka önemli örneği Cumhuriyet gazetesi çalışanı Ahmet Şık’ın durumu. Ahmet Şık, ‘FETÖ’nün en önemli mağdurlarından biri. ‘FETÖ’ ile mücadele deyince adı akla gelen birkaç gazeteciden biri. Ama Ahmet Şık, AKP ile ‘FETÖ’ ortaklarken de cezaevindeydi. Şimdi ‘FETÖ’ ile mücadele deniliyor, Ahmet Şık yine tutuklu.”

‘FETÖ’yle mücadele bahane’

OHAL’in ‘FETÖ’ ile mücadele gerekçesiyle ilan edildiğini ancak gazetecilerin ve akademisyenlerin cezalandırılması için kullanıldığını belirten CHP lideri, “OHAL sayesinde üniversitelerde çok sayıda öğretim üyesini, akademisyeni ihraç ettiler. OHAL’in süresi uzatılıyor ve akademisyenlere yönelik ihraçlar da sürdürülüyor” diye konuştu.