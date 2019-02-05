Kılıçdaroğlu, ‘FETÖ’nün 1 nolu siyasi ayağı Erdoğan’ dedi: İspatı işadamı Tamince

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için söylediği ‘FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı’ sözlerini savunurken işadamı Fettah Tamince’yi kanıt olarak sundu.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, Erdoğan için geçen yıl, “FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı, cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zattır. Bir numaralı siyasi ayağı… Versin mahkemeye ispat edeceğim” demişti. Erdoğan’ın açtığı davada 5 bin lira tazminata mahkum edilen Kılıçdaroğlu’na mahkeme tarafından ‘ispat hakkı’ tanınmamıştı.

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Erdem ve Kavala

Partisinin grup konuşmasında bu konuya değinen Kılıçdaroğlu, hakkında iddianame yazılmadan 462 gündür cezaevinde bulunan işadamı Osman Kavala ve ‘FETÖ’ye yardım’dan tutuklu yargılanan eski CHP milletvekili Eren Erdem hakkındaki davayı hatırlattı.

Tamince’nin ‘FETÖ’ bağlantısı

“Gazeteciler, yazarlar, avukatlar, askeri öğrenciler var içeride. Pek çok masum içeride” diye konuşan CHP lideri, hakkında Emniyet’in ve MASAK’ın raporları bulunduğunu söylediği işadamı Tamince’nin ise ‘FETÖ’yle güçlü bağlarına rağmen Erdoğan’a yakınlığından dolayı soruşturmaların dışında tutulduğunu savundu.

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Panama Belgeleri’nde de vardı

Şirketlerine ait off-shore hesaplarla ilgili Panama Belgeleri’nde de ismi geçen Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince’nin bazı şirketlerindeki transferlerin de Fethullah Gülen’e yakınlığı gerekçesiyle TMSF’ye devredilen Bank Asya Katılım üzerinden yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Erdoğan’a aşık

Tamince, daha önceki bir konuşmasında Erdoğan’a yakınlığını şu sözlerle ifade etmişti: “Evet Tayyip beyin adamıyım. Çünkü doğru işler yapıyor. Tayyip beyi tanıyınca da âşık oldum.”

‘Kim koruyor bu adamı kim?’

“Fettah Tamince’nin koruyan kim, dokunulmazlığı kim sağlıyor? Bank Asya’ya 5 lira yatırdı diye insanları memuriyetten atıyor. Kim koruyor bu adamı kim” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun konuşması şöyle:

“‘FETÖ’nün 1 numaralı siyasi ayağı Recep Tayyip Erdoğan’dır’ demiştim. Aynen devam. ‘Dava açsın ispat edeceğim’ demiştim. Dava açıldı ama ispat hakkı verilmedi. Ben size çok tipik bir örnek vereceğim. Önce Eren Erdem ile başlayayayım. 222 gündür tek kişilik hücrede kalıyor. Adalet orucu tutuyor. Osman Kavala da niye içeride kimse bilmiyor. Gazeteciler, yazarlar, avukatlar, askeri öğrenciler var içeride. Pek çok masum içeride.

Bir kişi var. FETÖ’nün mali ayağında, eğitim ayağında, medya ayağında, sivil toplum ayağında görevli. Adı ne? Fettah Tamince. On binlerce kişi tutuklandı. Apartman ödentilerini Bank Asya’ya yatırdı diye memuriyetten atılanlar oldu. Beyefendiye hiçbir şey yapılmıyor.”

Fettah Tamince dönemin Zaman gazetesinin bir kısmını satın alıyor ve Bank Asya’ya binlerce lira yatırıyor. Garibanı yakalayıp hapse atıyorsun, 17-25’ten sonra Zaman gazetesinin yüzde 10’unu alıp para aktarıyorsun bu adama kimse dokunmuyor. Fettah Tamince 15 Temmuz darbesinden sonra Gevher Sultan Vakfı’nın da aralarında olduğu çok sayıda örgütün yöneticisi. Kimse dokunmuyor

Fettah Tamince hakkında Emniyet’in raporu var. Tık yok. MASAK’ın raporları var, bir şey yapılıyor mu? Hayır!

MASAK raporlarında bu tosunun örgüt elebaşlarına para gönderdiğine dair ifadeler var, dokunulmuyor. Garibanlar hapiste, askeri öğrenciler hapiste, bu beyefendiye dokunan yok.

Polis raporlarına göre Fettah Tamince Pensilvanya’ya gidiyor. 17-25 Aralık sonrasında ziyarete gidiyor. Soruyorlar ‘Niçin gittin, kimlerle gittin’ diye. ‘Kimsenin adını hatırlamıyorum’ diyor, ‘Gittim, pişman değilim’ diyor.”

Fettah Tamince’nin koruyan kim, dokunulmazlığı kim sağlıyor? Bank Asya’ya 5 lira yatırdı diye insanları memuriyetten atıyor. Kim koruyor bu adamı kim! Bunun avukatlığını yapanlarla Erdoğan’ın avukatlığını yapanlar aynı kişiler mi? Bu avukatlar güçlerini nereden alıyor? Tamince’nin gücü nereden geliyor? Bu adamın özelliği ne?

Bu avukatlar yargıda çete oluşumunu sağlayan avukatlar mıdır? 27 Ocak 2019… Tamince Antalya’da belediye başkan adaylarının toplantısında protokol masasında oturuyor. Üstelik içişleri bakanının arkasında.”