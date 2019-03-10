Kılıçdaroğlu: Esnaf ‘terörist’ oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin esnafa ilişkin açıklamalarını eleştirerek ‘esnaf terörist oldu‘ dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kılıçdaroğlu Antalya’da Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde turizmciler, iş dünyası, üreticiler ve hal komisyoncularıyla bir araya geldi.

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‘Ortadoğu’yu beslerdik…’

Artan ithalat hacmini ve kalemlerini eleştiren CHP lideri şunları söyledi: “2018’de Yunanistan’dan 115 milyon dolarlık pamuk ithal ettik. 28 milyon dolarlık buğday ithal ettik. 13 milyon dolarlık tütün ithal ettik. Tütünde bir dünya markası olan Türkiye. Üstelik tarımsal alan büyüklüğümüz Yunanistan’ın 10 katı. Hayvan üreticilerini cezalandırdık. 7.5 milyar dolar yurt dışına para ödedik.”



Bu paraların çiftçiye ödenmesi gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bu yapılsa emin olun Ortadoğu’yu beslerdik.Öyle bir noktaya geldik ki hal esnafı, kışlık soğanı stoklayan ‘terörist‘ oldu.”