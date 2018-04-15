Kılıçdaroğlu: ‘Esad’a iyi ki bomba attılar’ diyenin yüreğinde insanlık yoktur

Önceki gün Suriye’ye düzenlenen saldırıları eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Esad’a iyi ki bomba attılar diyorlar. Bunu söyleyenin yüreğinde insanlık yoktur. İnsanın öldürülmesinden zevk alınmaz” diye konuştu.

Partisinin Antalya’daki kadın kolları toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu; ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’yi bombalamasıyla ilgili eleştiride bulundu. “Burnumuzun dibinde bir savaş var ve en güçlü silahlar Ortadoğu’da deneniyor” diyen Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Ne üzerinde deneniyor, kobaylar üzerinde mi? Hayır. Arap halkları üzerinde deneniyor. İnsanlar üzerinde deneniyor bu silahlar. Kendi ülkelerinde yapmıyorlar bunu, başka bir ülkede ve insanlar üzerinde deniyor. “

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“Esad’a iyi ki bomba attılar” diyenlerin yüreğinde insanlık olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “İnsanın öldürülmesinden zevk alınmaz. Meydan meydan çıkıp insan hakları diye konuşuyorlar. İnsanın öldürülmesinden zevk alan kişi insan sayılmaz. Bugün geldiğimiz süreçte birlikte oturup düşünmemiz lazım.”