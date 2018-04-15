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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: ‘Esad’a iyi ki bomba attılar’ diyenin yüreğinde insanlık yoktur

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Önceki gün Suriye’ye düzenlenen saldırıları eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Esad’a iyi ki bomba attılar diyorlar. Bunu söyleyenin yüreğinde insanlık yoktur. İnsanın öldürülmesinden zevk alınmaz” diye konuştu.

Arşiv fotoğraf: DHA

Partisinin Antalya’daki kadın kolları toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu; ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’yi bombalamasıyla ilgili eleştiride bulundu. “Burnumuzun dibinde bir savaş var ve en güçlü silahlar Ortadoğu’da deneniyor” diyen Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Ne üzerinde deneniyor, kobaylar üzerinde mi? Hayır. Arap halkları üzerinde deneniyor. İnsanlar üzerinde deneniyor bu silahlar. Kendi ülkelerinde yapmıyorlar bunu, başka bir ülkede ve insanlar üzerinde deniyor. “

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“Esad’a iyi ki bomba attılar” diyenlerin yüreğinde insanlık olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “İnsanın öldürülmesinden zevk alınmaz. Meydan meydan çıkıp insan hakları diye konuşuyorlar. İnsanın öldürülmesinden zevk alan kişi insan sayılmaz. Bugün geldiğimiz süreçte birlikte oturup düşünmemiz lazım.”

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