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Kılıçdaroğlu: Erdoğan’ın ABD ziyaretinden hiçbir şey çıkmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da yapacağı Washington ziyaretinden ‘hiçbir şeyin çıkmayacağını’ söyledi.

(Fotoğraf: Reuters/Arşiv)

Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi’nin 29 Ekim’de kabul ettiği ‘Ermeni soykırımı’ ve ‘Suriye harekatı’ tasarılarından sonra, ABD Başkanı Donald Trump’ın davetiyle 13 Kasım’da yapmayı planladığı ziyaret hakkında ‘bazı soru işaretleri olduğunu’ açıklamış, daha sonra gitme kararı almıştı.

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Sözcü’den Deniz Zeyrek’in haberine göre Kılıçdaroğlu, Trump’ın, Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı 9 Ekim’de Erdoğan’a operasyon hakkında gönderdiği mektubu da hatırlatarak, “Cebine koyup götürecekmiş. O mektupta Erdoğan’ın şahsında bütün ulus aşağılanıyor, kimse ses çıkarmıyor” dedi.

Mektupta Trump Erdoğan’a “Kabadayılık yapma, aptal olma” demişti.

Suriye’de yaşanan gelişmeleri endişeyle izlediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin ABD ve Rusya arasında ‘pinpon topu gibi’ olduğunu ifade etti.

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CHP lideri “ABD petrol bölgesine yerleşti. Oradan mı çıkaracak? Hayır. ABD’yi Rusya’dan mı çıkaracak? Hayır. Erdoğan Suriye’ye kimin teşviki ve telkiniyle girdi? Hâlâ bu oyunu oynayanlardan medet umuyor” dedi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin Rusya’ya bağımlılığı nedeniyle Rusya’ya ilişkilerin Erdoğan’ın istediği sonuçları doğurmayacağını savundu.

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