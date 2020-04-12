Kılıçdaroğlu: Erdoğan’ı kurtarmak için Soylu’nun istifasını anlayışla karşılıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’nun içişleri bakanlığından istifasını ‘anlaşıyla karşıladı.’

Cuma günü birdenbire ilan edilen ve paniğe neden olan iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle şimşekleri üzerine çeken Soylu, söz konusu durumun mükemmel yönetilen süreçle uyuşmadığını belirterek görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Reklam

Kılıçdaroğlu istifayı şöyle yorumladı: “Süleyman Soylu istifasının tek başına alınmış bi karar olduğunu düşünmüyorum. Tıpkı Sağlık Bakanının da tek başına karar alamadığı gibi… Erdoğan’ı kurtarmak için Süleyman Soylu’nun istifa etmesini anlayışla karşılıyorum.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan habersiz hiçbir bakanın karar alamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, “Sağlık Bakanı dahil, herhangi bir bakan Erdoğan’dan habersiz karar alabilir mi? Mümkün değil” dedi.