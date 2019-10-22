CHP lideri, Erdoğan’ı, İnönü’nün Lozan’daki ‘koltuk çıkışı’nı anımsatarak eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence ile önce görüşmeyeceğinin açıklanıp sonra görüşmesini ve yan yana oturmasını, Türkiye’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Lozan’daki ‘koltuk çıkışı’nı anımsatarak eleştirdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri şunları söyledi: “Rahmetli İnönü Lozan’a gidiyor. Kendisine tahsis edilen koltuğun diğerlerinden küçük olduğunu görüyor. Sorduğunda diğerlerine benzeyen koltuk bulamadıklarını söylüyorlar. İnönü kalkıyor; dışarı doğru yöneliyor. ‘Efendim müzakereler başlıyor nereye gidiyorsunuz’ diyorlar. Koltuk değişince geleceğini söylüyor ve değiştiriliyor. İşte Türkiye bu esaslar üzerine kurulmuş bir ülkedir.”

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ABD Başkanı Donald Trump’ın yolladığı mektuba da değinen Kılıçdaroğlu, “Bütün partiler tepki gösterdi bir tek AK Parti’den tık yok” dedi.

Türkiye’nin tarihinde bu ülkeyi bu kadar aşağılayan bir mektubun olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, dönemin ABD başkanı Lyndon B. Johnson’ın İsmet İnönü’ye yolladığı mektubu anımsatarak, “İsmet İnönü ‘Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye’de oradaki yerini alır’ demiştir. İşte budur İsmet İnönü. Nasıl içlerine sindiriyorlar böyle bir mektubu anlamıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Trump hangi sorununu çözdü’

Trump’ın, mektupta, “Senin bir sürü sorununu çözdüm” ifadelerini kullandığını anımsatan CHP lideri, “Hangi sorunlarını çözdü. Kişisel mi, ailevi mi, ekonomik mi” sorusunu yöneltti.

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Tepkiyi göstermesi gereken ismin cumhurbaşkanı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Benim cumhurbaşkanım, vatanını milletini seven kimsenin cumhurbaşkanı değil. Mal varlığının üzerinden tehdit ediliyorsun” dedi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a yedi soru yöneltti:

Bu mektubu neden iade etmedin?

Neden ve hangi endişelerle kabul ettin?

Kamuoyundan neden gizledin?

ABD’liler duyurmasa üstünü mü örtecektin?

Üstünü örtemediğiniz için milletin onurunu nasıl kurtaracaksınız?

Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini korumak cumhurbaşkanının görevidir ettiğiniz yemini hatırlıyor musunuz?

Yemindeki namus ve şeref kavramları sizin için bir şey ifade ediyor mu?

‘Şehitler için toplanan paralara nerede?’

15 Temmuz sonrasında toplanan paraların akıbetini bir kez daha soran Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Şehitler hepimizin ortak acıları ve onurudur. Şehitlerimizin hakkını hukukunu her ortamda savundum. Yardım için para toplandı. 251 şehidimiz var. Üç haftadır soruyorum. Bu paralar nerede? Vakıf kurdular. Vakfın öz sermayesi 10 milyon toplanan para 309 milyon lira.”

Bu vakfın yönetiminde kimler olduğunu öğrenmek istediklerini belirten CHP lideri, “Şehitlerimizin hakkını savunmak benim namus borcumdur sizin de namus borcunuzdur. Son kuruşuna kadar hesabını soracağım. ‘Nereye harcandı bu paralar? Benim öğrenmeye hakkım var. Türkiye’nin de var’“ dedi.

‘Ordu destan yazıyor tank-palet fabrikası Katarlıların elinde’

Kılıçdaroğlu tank-palet fabrikasının Katarlılara devrine de bir kez daha işaret etti: “Ordumuz destanlar yazıyor ama Sakarya’daki tank palet fabrikası Katarlıların elinde.”

‘Bunun adı işkence‘

CHP lideri Meclis’e getirilen yargı reformu paketine de değindi: “Sabahın altısında, beşinde insanların evi basılır mı? Niye basıyorsun, şafak baskını yapıyorsun. Bunun adı işkencedir. Yoksa açarsın telefonu çağırırsın. Gelmezse gerekeni yaparsın. Ailenin önünde bir babanın tutuklanması hangi adalete sığar?”

Toplantıların yasaklanmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, “Demokrasi demokrasi diyorsun. Kanun filan hepsi hikaye. Önemli olan hukukun üstünlüğü. Talimatla karar alınıyorsa o ülkeye adalet gelmez” dedi.

‘Kayyım atayacaksanız neden seçim yaptınız’

“Erdoğan’ın avukatları ne zamandan beri hakim ve savcı tayin etmeye başladı” diyen CHP liderinin gündeminde Diyarbakır, Van ve Mardin’de daha sonra da Bismil, Kocaköy, Erciş ve Kayapınar’a kayyım atanması da vardı. Milletin iradesinin önemini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Suçlu olduklarını söylüyorlar o zaman suçüstü yapsınlar. Kayyım atayacaksanız neden seçim yaptınız” dedi ve başka kentlerde kayyım ataması yapılırsa o zaman da tepki göstereceğini belirtti.

‘Saray sosyetesi’

Erdoğan ve etrafındakilerden ‘saray sosyetesi’ diye bahseden Kılıçdaroğlu, “Bu millet artık eti gramla alıyor. Sosyal devlet yok saray devleti var” dedi. Çalışanların yüzde 36’sının kayıt dışı çalıştığını söyleyen Kılıçdaroğlu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın hane başına düşen gelirin üç kat arttığını açıklamasını eleştirirken ‘Sosyete damat’ benzetmesini yaptı.

Milyarlarca doların Britanya’nın başkenti Londra’daki tefecilere verildiğini defalarca söylediğini anımsatan CHP lideri, “Bu paralar verileceğine fabrika kurulsaydı. ABD başkanı bu ülkeyi tehdit edemezdi” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu Suriye’de yaşananlarla ilgili ise şunları söyledi: “Katar’dan silah geliyor. Türkiye’ye iniyor Suriye’ye gidiyor. Suriye’ye demokrasi getirmek için silah gönderildi. Sonunda ne oldu? Süleyman Şah Türbesi’nin bile yeri değişti. Kendi toprağından türbeyi kaçırıyorsun bunu da başarı olarak anlatıyorsun. Ama ar damarı olan utanır.”