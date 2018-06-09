Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı ‘deplasmanda istedi’: A Haber’de SSK’daki açığı konuşalım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta genel müdürlüğü sırasında batırmakla suçladığı Sosyal Güvenlik Kurumu’yla (SSK) ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çağrı yaptı: “A Haber’de oturalım beraber, kendi gazetecilerini de alsın. SSK’yi konuşalım. Sosyal güvenlik açığı 34 milyara nasıl çıktı, açıklayalım.”

Yedi yıl SSK genel müdürlüğü yapan Kılıçdaroğlu, başta Erdoğan olmak üzere AKP’lilerce sıklıkla kurumu batırmakla suçlanıyor. Erdoğan mitinglerinde, Kılıçdaroğlu’nun genel müdür olduğu dönemde katıldığı ‘A Takımı’ yayınını katılımcılara izletip CHP genel başkanını hedef gösteriyor.

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Cumhuriyet’ten Erdem Gül’e konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a şöyle seslendi: “Gelsin karşıma. A Haber’de oturalım beraber, kendi gazetecilerini de alsın. SSK’yi konuşalım. Sosyal güvenlik açığı 34 milyara nasıl çıktı, açıklayalım. Benim dönemimde 2 milyardı, şimdi 34 milyar. Emeklilik yaşı kadınlarda 34, erkeklerde 43’tü, şimdi 65. Prim günü 5 bindi, şimdi 7 bin 200. Neden emekli maaşı düşüyor? Prim ödeme gün sayısı artıyor.”

Emeklilik yaşının uzamasına rağmen açığın büyüdüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, şu bilgileri verdi: “Bugün 722 prim ödeyen 65 yaşını dolduran birisi, gidip sigortaya başvurduğunda 718 lira 69 kuruş emekli aylığı alıyor. Bu kişi 1 Ekim 2008’den önce başvursaydı 1822 lira aylık alacaktı. Yani emekli aylığı 1822 liradan 718 liraya düşüyor. BağKur’lu olsaydı 1800 alacaktı, şimdi başvurduğunda 840 lira alacak. Çiftçi 1 Ekim 2008’den önce 1260 lira alacaktı. Bugün 621 lira emekli aylığı alıyor. Yani emeklinin sırtından sosyal güvenlik reformu yaptılar, aylıkları düşürerek.”

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‘Ağbal’ın sözü yalan’

1 milyon 644 bin emeklinin bin 500 liranın altında maaş aldığını belirten CHP lideri, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın “SGK’da en düşük emekli aylığı 1570 liradan 1670 liraya çıkacak” sözünün yalan olduğunu ve ilk televizyon programında bunu açıklayacağını söyledi.

CHP lideri, cumhurbaşkanına seslendi: “Erdoğan bu sorularıma cevap versin, palavrayı bıraksın. Yeni emeklilik dilekçesi vermiş, bin liranın altında aylık alan birinin belgesini gösterdiğimde maliye bakanını görevden alacak mı? Beyefendi badem sütüyle besleniyor. Ayda 718 lira emekli aylığı verdiğiniz adam neyle besleniyor acaba? Nasıl geçinecek bu adam? Naci Ağbal, bakanlar ve Erdoğan’a sesleniyorum. 621 lirayla bir ay geçinsinler. Makam arabalarını kullanabilirler, uçağa da binebilirler. Mutfaklarını bir ay süreyle 621 lirayla geçindirsinler. Vatandaşa reva gördükleri para bu. 1 milyon 644 bin kişi, 1500’ün altında maaş alıyor. 700 lira ve altında ücret alan 26 bin kişi var.”