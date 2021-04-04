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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: Bu sahte gündemler tutmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli amirallerin bildirisine hükümetten tepki yağması için, “Sahte gündemler tutmaz” dedi.

Fotoğraf: AA

103 emekli amiral, Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevisi’ne yorulmuşre’sen soruşturma başlatılmıştı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hükümete ‘yol göstermiş’“O amirallerin maaşı kesilsin, rütbesi sökülsün” demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bildiriyi ‘zevzeklik’ olarak değerlendirmiş, “İktidar bildirinin üstünde tepiniyor” demişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise bildiriyi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirimişti.

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Kılıçdaroğlu, partisinin sözcüsü Faik Öztrak’ın ‘sahte gündem’ tweet’ini alıntılayarak şunları kaydetti: “Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist @RTErdogan yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım.”

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