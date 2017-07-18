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Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a ‘meydan okudu’: Gel, 15 Temmuz’u televizyonda tartışalım

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘meydan okuyarak’ bir televizyon kanalında darbe girişimini tartışma çağrısı yaptı.

Fotoğraf: DHA

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nü düzenleme amaçlarından birinin ‘FETÖ’nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak olduğunu belirtti: “Bu yürüyüşü bu ülkenin hak arayan huzur arayan bu ülkenin mazlumları içini yaptık. Bu yürüyüşü FETÖ’nün darbe girişimine karşı canını veren 249 şehidimiz ve gaziler için yaptık.  Bu yürüyüşü can ve mal güvenliği olmayan iş dünyası için yaptık. Bu yürüyüşü FETÖ’nün siyasi ayağı ortaya çıksın diye yaptık.”

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‘Korkak değilsen gel’

İktidarın muhalefeti engellemeye çalıştığını kaydederek, “O zaman kapatın muhalefeti hiç konuşmayalım” diyen CHP lideri, Erdoğan’a da şöyle çağrı yaptı: “Ben bu zata açıkça meydan okuyorum. Cesaretin varsa, korkak değilsen, vandal değilsen, ödlek değilsen, senin istediğin kanalda, havuz medyanda gel birlikte 15 Temmuz’u tartışalım.”

Kılıçdaroğlu, CHP lideri olduğu ilk zamanlarda da AKP’li vekillere ve dönemin başbakanı olan Erdoğan’a televizyonda tartışma yapma çağrılarında bulunmuştu.

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