Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a ‘5 kuruşluk’ tazminat davası açtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmasında kendisine 500 bin liralık dava açan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında 5 kuruşluk karşı dava açtı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik tarafından Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dilekçede, Kılıçdaroğlu’nun ‘FETÖ’nün siyasi ayağı Erdoğan’dır’ açıklamasına ilişkin ispat hakkının da kullanılacağı belirtildi.

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Kılıçdaroğlu, iddiası için eski genelkurmay başkanları İlker Başbuğ ve Işık Koşaner’in yanısıra Abdüllatif Şener, Kadir Özbek, Ali Suat Ertosun, İlhan Cihaner ve Celal Ülgen’i tanık olarak gösterdi.

‘Hodri meydan’

Avukat Çelik, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Önceden duyurduğumuz gibi Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile RTE hakkında (özellikle!) 5 kuruşluk dava açtık! Yazdığımız dilekçede ‘FETÖ’nün Siyasi Ayağını’ ispatlayacağımızı, RTE’nin dava açmaktan ötürü pişman olup üzüleceğini belirttik! Hodri Meydan”

Önceden duyurduğumuz gibi



Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile



RTE hakkında (özellikle!) 5 KURUŞLUK dava açtık!



Yazdığımız dilekçede “FETÖ’nün Siyasi Ayağını” ispatlayacağımızı, RTE’nin dava açmaktan ötürü pişman olup üzüleceğini belirttik!



Hodri Meydan@kilicdarogluk Reklam February 17, 2020

Kılıçdaroğlu geçen hafta yaptığı grup toplantısında, “Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır” demiş, devletin kozmik odasının “Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla” ‘FETÖ’ye açıldığını söyleyerek, “Devletin kozmik odasını açtırmak vatan hainliği değil midir” sorusunu yöneltmişti.

Erdoğan ise Kılıçdaroğlu’na ‘FETÖ’nün siyasi ayağı‘nı anlattığı konuşmasındaki sözleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.