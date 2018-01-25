Kılıçdaroğlu, Erdoğan-Trump görüşmesinin kaydını istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmesi ardından iki tarafın çelişkili açıklamaları üzere, “En iyisi konuşmaları bant olarak yayınlasınlar. Gerçek ortaya çıkmış olur” dedi.

Erdoğan ve Trump’ın dün akşamki telefon görüşmesinin ardından iki ülkenin resmi makamlarından çelişkili açıklamalar gelmişti.

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Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, “Ordumuz bu konuda mücadele veriyor” dedi ve Türkiye’nin 30-35 yıldır en çok zarar gören ülke olduğunu söyledi.

Erdoğan-Trump görüşmesini de yorumlayan CHP lideri şöyle devam etti: “En iyisi konuşmaları bant olarak yayınlasınlar böylece bütün gerçekler ortaya çıkmış olsun. Türkiye’nin yaptığı açıklamaları değerli buluyoruz. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri’nin teröre karşı çok açık ve net tavır takınmasını da istiyoruz. Terör bölgede büyük sorunlar yaratıyor. Teröre karşı ortak mücadele etmek gerekiyor.”