Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu, Erdoğan-Trump görüşmesinin kaydını istedi

Share21
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 21

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmesi ardından iki tarafın çelişkili açıklamaları üzere, “En iyisi konuşmaları bant olarak yayınlasınlar. Gerçek ortaya çıkmış olur” dedi.

Erdoğan ve  Trump’ın dün akşamki telefon görüşmesinin ardından iki ülkenin resmi makamlarından çelişkili açıklamalar gelmişti.

Reklam

Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, “Ordumuz bu konuda mücadele veriyor” dedi ve Türkiye’nin 30-35 yıldır en çok zarar gören ülke olduğunu söyledi.

Erdoğan-Trump görüşmesini de yorumlayan CHP lideri şöyle devam etti: “En iyisi konuşmaları bant olarak yayınlasınlar böylece bütün gerçekler ortaya çıkmış olsun. Türkiye’nin yaptığı açıklamaları değerli buluyoruz. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri’nin teröre karşı çok açık ve net tavır takınmasını da istiyoruz. Terör bölgede büyük sorunlar yaratıyor. Teröre karşı ortak mücadele etmek gerekiyor.”

Telefonda üç yaman çelişki: Trump, Erdoğan’a ‘yıkıcı söylemler’ dedi mi?

Erdoğan’la görüşen Trump: Çatışma riskini engellemek için Türkiye ihtiyatlı olmalı


Share21
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 21

SON HABERLER

Reuters’ten ‘imam hatip’ dosyası: Erdoğan’ın dini hamlesinin parçası

Türkiye’de son yıllarda imam hatip okullarının öne çıkarılması uluslararası haber ajansı Reuters’in de dikkatini çekti. Bir dosya haber hazırlayan ajans, ‘imam hatiplerin canlandırılmasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dini, toplumsal yaşamın merkezine yerleştirme hamlesinin bir parçası’ olarak yorumladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...