Kılıçdaroğlu: Erdoğan darbeyi biliyordu Marmaris’e, ‘Ne olur ne olmaz’ diye saklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildiğini ve ‘FETÖ’nün bir numaralı ayağı olduğunu öne sürdü, “Darbeyi biliyordu, Marmaris’e , ‘Ne olur ne olmaz’ diye saklandı” dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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‘Bahçeli beni şaşırttı’

Kılıçdaroğlu, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın “Çoklu baro teklifi kanunlaşırsa PKK ve FETÖ kendi barolarını kurarlarmış, kursunlar arkadaş” sözlerine rağmen yasal düzenlemeye ‘evet’ oyu veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini şaşırttığını söyleyerek, “Nasıl oluyor da MHP böyle bir teklife ‘evet’ oyu veriyor” diye sordu.

“Ülkücülerin, vatandaşların vicdanına sesleniyorum” diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Nasıl olur da bu kanuna ‘Evet’ dersiniz. Tarihinizi reddediyorsunuz. Vatanı bölmek değil, birleştirmek esastır. Çoklu baro ile Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne dinamit koydular.”

‘Darbe raporu dört yıldır yayımlanmıyor’

​15 Temmuz’un ertesi günü Meclis’teki konuşmasında neleri söylediyse bugün de aynı şeyleri söylediğini belirten Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: “O gün neleri söylediysem AK Partililer alkışladı, bugün ne dersem arkalarını dönüyorlar. İki 15 Temmuz var: Sarayın 15 Temmuz’u, halkın 15 Temmuz’u. Halkın 15 Temmuz’unda şehitlerimiz, gazilerimiz,sokağa çıkan yüz binler bedel ödeyenler, demokrasi sevdalıları var.”

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Darbe Araştırma Komisyonu’na MİT Müsteşarı ve dönemin Genelkurmay Başkanı’nın Erdoğan’ın yasağıyla bilgi vermeye gelmediğini söyleyen CHP lideri, “Darbe girişiminin perde arkası aydınlanmasın diye yasak koydu. Rapor çıktı. Dört yıldır rapor yayımlanmıyor. Niçin? Neden korkuyor, neden çekiniyorlar? Millet gerçekleri görmesin diye. Bizzat kendisi FETÖ’nün bir numaralı ayağıdır” diye konuştu.

‘Yaveri biliyor, fatura Sözcü gazetesine çıktı’

Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti: “Erdoğan neden gider Marmaris’te saklanır? Yaverleri zaten FETÖ’cüymüş. Çünkü sen darbe girişimi olacağını biliyordun. ‘Ne olur ne olmaz’ diye gitti. Yaveri biliyor, fatura kime çıktı, Sözcü gazetesine. Darbeyi biliyordu ve ‘Ne olur ne olmaz’ diye saklandı. 20 Temmuz’da OHAL yani sivil darbeyi yaptılar. Garibanların tamamı içeride. FETÖ’nün önünden kim geçtiyse içeride, FETÖ’cüler dışarıda. 50 sefer söyledim. Sen kendi avukatlarının mal varlıklarını araştırdın mı? Dolarları nereden geldi biliyor musun?”

‘Hangi kararlılık, sahtekarlık’

Kılıçdaroğlu, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili şunları söyledi: “Erdoğan, Ayasofya için, ‘Kararlığımızın göstergesi’ diyor. Hangi kararlılıktan bahsediyorsun? Bunun adı sahtekârlık. Danıştay’a avukatını gönderiyorsun aman olmasın diye. Bunun adı iki yüzlülüktür. Çıkarırsın kararnameyi değiştirirsin. Erdoğan bu konuların hiçbirinde samimi değil. Onun tek düşündüğü koltuğudur. Erdoğan’ın o koltuk için feda edemeyeceği hiçbir şey yoktur.”