Kılıçdaroğlu ’emin’: AKP ve MHP tabanının kaydığını görüyor, sert açıklamalar ondan

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 24 günü geride bırakan ‘Adalet Yürüyüşü’ne iktidar ve MHP kanadının sert ithamlarda bulunmasına, “AKP ve MHP tabanlarını kontrol etmek için sert açıklamalar yapıyor. Çünkü taban kayıyor” yorumunda bulundu.

Sözcü’den Başak Kaya’ya konuşan Kılıçdaroğlu, AKP ve MHP’nin kendi tabanlarından yürüyüşe katılımı engellemek için yürüyüşe tepki gösterdiğini belirterek, “AKP ve MHP, kendi tabanlarını konsolide etmek için bu kadar sert açıklamalar yapıyorlar. Çünkü tabanlarının kaydığını görüyorlar. Bu yürüyüşe katılan AKP’liler de var ülkücüler de… Onların katılımını engellemek için bu tür sert demeçler veriyorlar. Provokasyonu da özendiriyor bu durum. Ancak biz onlara papuç bırakmayız. Ne kadar bizi tahrik etmeye kalkarlarsa kalksınlar tahriklere kapılmıyoruz” dedi.

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50 yıl sonra yeniden

Kılıçdaroğlu, en son 1968 yılında adalet için slogan attığını belirterek, “50 yıl sonra şimdi de, ‘Hak, hukuk adalet’ diye slogan atıyorum” diye konuştu.

Yürüyüş performansını, yaşanan haksızlıkların isyan ettirmesine bağlayan CHP lideri, şöyle devam etti: “Daha önce antremanlı değildim. Milletvekili iken hafta sonları bir saat yürüyüş yapardık. Grup başkanvekili oluktan sonra o da bitti. Genel Başkan olunca hiç fırsat olmadı. Eğer siz bir davaya inanmış ve kafanızda ben bunu yapacağım diye programlamışsanız beden kendisini hazırlıyor. İstanbul’a yürüme fikri normal bir sohbette söylense, 450 kilometre yürünür mü dersiniz. Ama ortam, koşullar, haksızlıklar sizi isyan ettiriyor. Ben bunu dünyaya duyurmalıydım. Bunu da yürüyerek yaptım. İç dünyanız da sizi hazırlıyor.”

‘3 km tek başıma yürüyeceğim, Selvi beni karşılayacak’

Yarın yürüyüşün sonunda Maltepe’ye vardığında düzenlenecek mitingde adalet, demokrasi, yargının bağımsızlığı bağlamında mesajlar vereceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, planlamayı da şöyle anlattı: “Alan çok büyük… İstanbul dev bir şehir ve ulaşım sorunu var. Ama katılımcıların ihtiyaçları karşılanacak. Alana ‘adalet’ dışında pankart alınmayacak. Bu kural sivil toplum örgütlerine ve meslek kuruluşlarına bildirildi. Tek tema adalet olacak. İstanbul’daki bütün siyasal partilerin AKP dahil bütün il başkanları mitinge davet edildi. Doğrudan davet yazıları elden götürüldü. Dragos’tan miting alanına yaklaşık 3 kilometre tek başıma yürüyeceğim. Elimde sadece adalet pankartı olacak. Eşim Selvi, beni alanda bekleyecek ve karşılayacak.”