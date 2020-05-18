Kılıçdaroğlu ‘ekonomik buhrandan çıkış reçetesi’ açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin ekonomik buhranla karşı karşıya olduğunu söyleyerek, ‘ekonomik buhrandan çıkış reçetesi’ açıkladı.

Kılıçdaroğlu, bugün parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Reklam

2018’den bu yana hükümetin öngördüğü döviz kuru, büyüme, işsizlik gibi hiçbir hedefin tutmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, ‘TBMM’de açıklanan ekonomik programın, milletin derdine derman olma hükmünü yitirdiğini’ belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun önerileri şöyle:

Devlet hizmetin milletimize daha etkin bir şekilde ulaşmasını sağlamalıdır.

Yerel yönetimlerin destekleri artırılmalıdır. Yerel yönetimlerin yardımları engellenmemelidir.

Seçimle gelenlerin seçimle gitmesi güvence altına alınmalıdır.

Devlet yönetiminde liyakat sistemi hakim kılınmalıdır.

Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulmalıdır.

Özerk kurulların güvencesi sağlanmalıdır.

Merkez Bankası başta olmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurlu, Enerji Piyasası Kurulu gibi kurumların bağımsızlığının yeniden sağlanacağı kamuoyuna açıklanmalıdır.

Hükümet kamuda israf ve kayırmacılığı engellemek amacıyla, kamu ihale yasasının yeniden düzenleneceğini taahhüt etmelidir.

TBMM’de ‘Kesin Hesap Komisyonu’ kurulmalıdır. Bu komisyonun başkanlığının muhalefet partisine verileceği açıklanmalıdır.

‘Ulusal Vergi Konseyi’ kurulmalıdır. Vergilerin nereye harcandığının hesabının verilmesi olmazsa olmazdır.

Bu konseyin her yıl düzenleyeceği raporların Resmi Gazete yayınlanması taahhüt edilmelidir.

Yargı bağımsızlığı kesin olarak sağlanmalıdır. Adaletin olmadığı yerde devlet yoktur. Adalet mülkün temelidir. İktidarın yargı üzerindeki tahakkümüne derhal son verilmelidir. Adaletin önündeki bütün engellerin kaldırılması gerekmektedir.

Düşünceyi ifade etme, basın özgürlüğü koşulsuz güvence altına alınmalıdır. Evrensel ölçülerde medya kurallarına uyulacağı açıklanmalıdır. Tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması iktidarın samimiyetini bu konuda açıklayacaktır.