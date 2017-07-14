Kılıçdaroğlu, ek yapılan ‘darbe raporu’na öfkeli: İftiralarla dolu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisi için “FETÖ’yü cesaretlendirdi” ifadesinin yer aldığı Meclis’teki darbe komisyonu raporuna sert tepki gösterdi.

Darbe girişimini araştırmak için Meclis’te kurulan komisyon, raporunu Meclis başkanlığına göndermiş, CHP dahil siyasi partiler şerh yazmıştı.

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Şerh düşüldükten sonra CHP’ye dair şu değerlendirmeler rapora eklenmişti: “Anamuhalefet partisinin (CHP) FETÖ’nün siyasi emellerine hizmet eden tutum ve davranışları 15 Temmuz darbesine giden süreçte FETÖ/ PDY terör örgütünü cesaretlendirici bir nitelik taşımıştır.”

Hürriyet’ten Rifat Başaran’a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, şerh yazılan raporun nihai olduğunu belirterek “Eklemeler yapmak ve CHP’ye iftira atmak ahlaka aykırı” dedi.

Erdoğdu şunları söyledi: “Pazartesi Meclis başkanına yazılı başvuracağız. Raporun iade edilmesi ve bize şerh için gönderilmesini talep edeceğiz. Durumu genel başkanımızla da paylaştım, ‘Meclis usulüne aykırı ve iftiralarla dolu’ dedi.”

‘Korsan rapor’

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ise, kendilerine “Sadece harf hataları düzeltilebilir, oynama yapılamayacak” diye yazı geldiğini ifade etti.

Emre, “CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nden sonra, adeta ‘Seninle ilgili ithamda bulunurum’ der gibi bir şeyler eklenmiş” diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, raporu ‘korsan’ olarak tanımlayarak, bunun Meclis içtüzüğü ve teamüllerine aykırı olduğunu kaydetti.

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, konuyla ilgili yazılanları basından öğrendiklerini belirterek şöyle devam etti: “Bu uygulamayı hukuki anlamda, hem de siyasi etik anlamında sert eleştiriyoruz. Bu değişiklik yapıldıktan sonra raporun dağıtılmamış olması da kasıt olduğunu gösteriyor. Oysa değişikliğin ardından yeniden muhalefet şerhi istenmeliydi. Yazılanları basından öğrendik. 15 Temmuz’un oluş nedenlerine ve aydınlanmasına katkıda bulunmayacak bir bölüm eklenmiş. Raporun dağıtılmamasını, basılmamasını talep ediyoruz. Sonradan eklenen bölümle ilgili cevabımızı yazacağız.”