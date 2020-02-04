Kılıçdaroğlu: Ahlak denen bir kavram varsa Kızılay yönetiminin istifa etmesi gerekir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkentgaz’ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na 8 milyon dolar (yaklaşık 48 milyon lira) şartlı bağış yapması sonrası, “Kızılay yönetiminin istifa etmesi lazım. Ahlaklı bir yönetim varsa istifa etmesi lazım” dedi.

Temsili fotoğraf

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Kızılay’ın bir ‘paravan’ olarak kullanıldığını belirterek şöyle konuştu: “Kızılay zaten bağış alan bir kurum, neden başka bir yere bağış yapsın? Yurt yapacaksa kendisi yapar. Manhattan adasında gökdelen yapıyorlar. Amerika’nın en pahalı yeri. Efendim orada öğrenciler kalacakmış. Yurtta öğrenciler mi kalacak, yoksa Saray yandaşları geleceklerini orada garanti altına mı alacaklar?”

Reklam

‘Kızılay gibi bir kurum vergi kaçırmaya nasıl paravan olur?’

CHP’nin ABD’deki temsilcisinin söz konusu bağışı araştırdığını söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Bu yıl KYK’ya başvuranlardan 60 bin kişi yer bulamadı. Sen bırakmışsın Türkiye’de yurdu Amerika’da yapacağım diyorsun. TÜRGEV aracılığıyla öyle bir para geldi mi? Henüz bulamadı. Gelmemiş. Kızılay gibi bir kurum vergi kaçırmaya nasıl paravan olur?”

Elazığ’daki depreme çalışmaları aksatmamak için hemen gitmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Gitmek için görevlendirdiğim arkadaşlarımı aradım. ‘Hemen gelmem gerekiyor mu?’ dedim, ‘gelirseniz halen arama kurtarma çalışmaları’ var dediler. ‘Doğru’ dedim, ne zaman ki ‘Gelin’ dediler anında gittim.”

‘Her yerde Kızılay’ın değil AFAD’ın çadırları vardı‘

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Hastanede yaralıları ziyaret ediyorum. Ölümden dönmüş, enkazdan çıkmış bir kadın bana ‘Çocuğum işsiz’ diyor. Düşünün bu insanlık dramında dahi, mucizevi bir şekilde hayatta ve yine çocuğunu düşünüyor. Bu tablo nedir Allah aşkına?Bölgedeyken ciddi eleştiriler aldım. Ben bu kürsüde vatandaşların sorduğu bir soruya siyasi iktidarın cevap vermesi gerektiğini söyledim. Deprem vergilerinin nereye harcadığınız vatandaşa açıklayın dedim. En ağır eleştiriyi aldım. AFAD’a teşekkür ederim. Her yerde çadırları vardı. Kızılay’ın değil AFAD’ın çadırları vardı. Kendilerine teşekkür ediyorum.”

Reklam

Binaları çökenlerin yüzde 99.9’unun fakir olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu ‘depremle mücadelenin iki ayağı vardır’ diyerek şöyle devam etti: “Birincisi önlem almaktır. Deprem olduğunda deprem bölgesinde insanlar ölmesin diye tedbir alacaksın, binayı dayanıklı alacaksın kardeşim. Devleti yönetmenin gerekçesi de budur. Deprem oldu binalar yıkıldı, onun adı kriz yönetimidir.”

Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde iki gün kalmasına rağmen bir tek Kızılay çadırı dahi göremediğini belirterek, “Kızılay böyle miydi? Yöneticileri astronomik ücretler alıyorsa iş gönüllülükten çıkıyor. Lüks maaşlar, arabalar hepsi var burada. Kaynaklar kime gidiyor? Varlıklara. Kendileri kullanıyor” diye konuştu.

‘Araştırma önergesine adım gibi biliyorum, MHP ve AKP ‘Hayır’ diyecekler’

CHP grubunun Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yapılan bağış için araştırma önergesi vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Adım gibi biliyorum, MHP ve AKP ‘Hayır’ diyecekler önergeye. Ne gerek var! Erdoğan ve Bahçeli diyecekler. Üstelik bağışı yaptığınız yer de çocuk tacizinden sabıkalı olan bir yer” dedi.

Kılıçdaroğlu Kızılay başkanının sözlerini eleştirerek, “Efendim ‘bu bir vergi kaçakçılığı değil, vergiden kaçınmadır’. Öğretmişler. Hayır efendim hayır bu açıkça fakir fukaranın hakkının soyulması demektir. 8 milyon dolar Hazine’ye gitseydi, bu 60 bin öğrencinin yurdu yoktu değil mi? Bakın öğrencilere burs veremiyorlar. 285 bin öğrencinin ahdi vardır burada” ifadelerini kullandı.

Kızılay gibi bir kurum içten içe çürüyorsa o zaman devletin çürüdüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: “Bunun adı peçelemektir, malı götürmektir. Hülle ile Kızılay’ı kullanarak vergi kaçırma yoluna giderseniz bunun vebali ağırdır. Ha olması gereken ne? Kim bilir arkasından daha neler çıkacak. Araştırma önergesi kabul edilirse Kızılay’ın hangi partinin arka bahçesine dönüştüğünü göreceğiz.”

‘Türk askeri yeni ateşkes hattına göre pozisyonunu almalı’

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin Suriye politikasına ilişkin yapılması gerekenleri de beş maddede sıraladı: