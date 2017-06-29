Kılıçdaroğlu duyurdu: ‘Evet’ cephesinin dörtte üçü yürüyüşü destekliyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’ne referandumda ‘Evet’ oyu verenlerin dörtte üçünün hoşgörüyle baktığını, bunun da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı rahatsız ettiğini söyledi.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, yürüyüşün 14’üncü gününde yapılan ikinci Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında bazı akademisyenlerin de olduğu bir grup tarafından yapılan araştırmaya değindi.

CHP lideri, “Bilimsel verilere göre ‘Hayır’oyu kullananların yüzde 98’e yakın bir bölümü, yürüyüşümüzü desteklediğini beyan etmiş durumda. ‘Evet’ oyu kullananların dörtte üçü eylemimize büyük bir hoşgörü ile bakıyor. Erdoğan’ın eylemimize bir süredir saldırmamasının nedeninin de bu olduğu belirtiliyor” dedi.

Düzce’de kamp alanına gübre dökülmesini de ele alan Kılıçdaroğlu’nun, “Bu tip davranışlar bize zarar vermez. Kamu vicdanı, yürüyüşe saldıranları mahkûm ediyor. Bu yürüyüş şeytanlaştırılmak isteniyor, herkes kendisine yakışanı yapıyor” dediği öğrenildi.

‘Milletimiz ne olduğumuzu biliyor’

CHP’liler toplantıda aynı yüzleri birkaç km arayla rabia işareti yapıp protesto ederken gördüklerini söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu’nun, “Ben de görüyorum. Protestocuları taşıyarak eylem yaptırıyorlar, sakinliğimizi korumamız gerekiyor, kitlemizi saldırganlaştırmak ve saldırgan göstermek istiyorlar, buna izin vermeyeceğiz. Broşürlerle bilgilendirmelerin ve anonsların sık sık tekrarlanması gerekiyor, yürüyüş kolundaki vatandaşlarımız serinkanlı davranıyor, bundan çok memnunum” dediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun eylemin FETÖ ve PKK tarafından desteklendiği yönündeki açıklamalar için de “Milletimiz bizim ne olduğumuzu biliyor” karşılığını verdiği öğrenildi.