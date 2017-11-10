Kılıçdaroğlu dünden razı: Baraj inmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Milli iradenin parlamentoya sağlıklı yansıması için baraj inmeli” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin anketlerde baraj altında gözükmesinin ardından yüzde 10’luk barajın ‘çok ağır’ olduğunu söylemişti.

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AKP yönetimi de peşinen barajın indirileceğini söylemese de partilerin bir araya gelmesi fikrine sıcak bakmıştı.

Kılıçdaroğlu dünden razı

Hürriyet’ten Hande Fırat’a konuşan Kılıçdaroğlu, ‘baraj görüşmeleri’ öncesi ılımlı mesajlar verdi.

“Milli iradenin parlamentoya tam yansımasını istiyoruz” diyen CHP lideri, yüzde 1 oy alan partinin genel başkanının da Meclis kürsüsünde konuşma yapması gerektiğini söyledi.

‘Meclis’in onurunu korumak için’ vekili liderin değil halkın seçtiği modele geçilmesi geretkiğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, “Böylece parlamento liderden bağımsız doğru karar verebilecektir. Böylece liderin dudağına bakmaz, ona göre el kaldırıp indirelim diye karar vermez. Baraj için hiçbir şartımız yok; ister 1, ister 5 yapsınlar fark etmez ama milli iradenin parlamentoya sağlıklı yansıması için baraj inmeli” dedi.

Kılıçdaroğlu, yurt dışında 6 milyona yakın Türk olduğunu belirterek yurt dışı seçim çevresi kanununun çıkması gerektiğini ifade etti.

İstinaf tartışması

Öte yandan Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den ittifak çağrısı almadıklarını söyledi.

MİT TIR’larından ceza alıp tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu dosyasında, istifanı bozma kararına yerel mahkemenin direnmesine değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) bu konuda gecikmeksizin karar alması, geçmişte verdiği kararın arkasında durması lazım. Yerel mahkeme hem Anayasa Mahkemesi’ne hem de istinaf mahkemesine açıkça meydan okuyor. Anayasa Mahkemesi’ni de istinaf mahkemesini de tanımıyor. Sormak lazım, o hâkim bu cesareti nereden alıyor? Üst mahkemeye karşı bu kararı alıyorsanız, arkasında siyasi iktidar vardır, o nedenle de meşru değildir.”

CHP lideri, referandum AKP’ye ‘Evet’ dediği için pişman olanların bulunduğunu iddia ederek “‘Yanlış yaptık’ diyen bir kitle var. Bunun temel nedeni Türkiye’nin demokrasiden uzaklaşmış olması” diye konuştu.