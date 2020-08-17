Kılıçdaroğlu’nun ‘dostlar’ı: Türkiye’yi ikinci yüzyıla hazırlayacak partilerin birlikteliği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘dostlarımız’ ifadesini açtı: “Türkiye’yi ikinci yüzyıla hazırlayacak, bölgesinde ve dünyada güçlü kılacak insanların, partilerin birlikteliği.”

Fotoğraf: AA

Kılıçdaroğlu, 25 Temmuz’da, kurultaydaki konuşmasında, “Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız” demişti.

Reklam

AKP ve MHP yetkilileri bu ifadeyi eleştirmiş, CHP lideri de “Dostlarımız” ifadesinin ardından ‘havuz medyası ve o cenahta titreme meydana geldiğini’ savunmuştu.

Cumhuriyet’ten İpek Özbey’e konuşan Kılıçdaroğlu, partisinin geçen ayki kurultayında açıklanan beyannamedeki 13 maddeyi kabul eden herkesi dost kabul ettiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, ‘iktidara yürüyüş’ temalı kurultayda 2023’teki seçim öncesi vaatlerini içeren ‘İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ni açıklamıştı.

Reklam

‘Bunun sağı solu yok‘

CHP lideri görüşlerini şöyle açtı: “Geçmişin kavgalarını, tartışmalarını, ayrışmalarını bir kenara bırakmak, asgari müştereklerde, belirli ilkeler çerçevesinde bir araya gelmek gerekiyor. Nedir o; güçlü bir demokratik parlamenter sistem, kadın-erkek eşitliği, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasının devlet politikası olması, hukuk sistemimizin darbe hukukundan arındırılması, çağdaş ülkelerdeki demokratik kuralların bizim ülkemiz için de geçerli olması, yargının bağımsızlığı, Meclis’in vesayetten kurtulması ve TBMM’ye ilk kurulduğu günkü onur ve şerefinin iade edilmesi… Bunlar bizim ortaklaştığımız alanlar… Bunun sağı solu yok. Demokrasi, sağcısı için de solcusu için de geçerli. Demokrasinin dışına çıkanları diktatör diye adlandırıyoruz zaten. Demokrasiyi savunuyorsak demokratik yaşam benim için de geçerli, benim gibi düşünmeyen için de geçerli olmalı. Böyle düşünüyorsak sorun yok zaten. İttifak dediğimiz, ‘Dostlarımız’ dediğimiz şey bu. Yani Türkiye’yi ikinci yüzyıla hazırlayacak olan, bölgesinde ve dünyada güçlü kılacak insanların, partilerin birlikteliğidir. Ben böyle bakıyorum.”

‘Rakı masasında eleştiriyorlar’

Partisinin sağ siyasete kaydığı yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Toplumun en duyarlı, bugüne kadar sahip çıkılmamış her kesimine sahip çıktık. Bana söyler misiniz, bunun neresi sağcılık? Rakı masalarında CHP’yi eleştirmeyi asla kabul etmem ve doğru bulmam. Oturup, CHP’yi samimi olarak eleştirenleri dikkatle okurum. Çünkü onlardan öğreneceğim şeyler vardır. Ama oturup kendisine post tahsis edilmedi diye veryansın edeni samimi bulmam. Bunlardan dost da olmaz, partiye, ülkeye yarar da gelmez.”

CHP lideri, İYİ Parti’yle kurulan‘millet ittifakı’nı eski AKP’li bakanlardan Ali Babacan’ın DEVA Partisi ve Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’yle genişletmeyi düşünüp düşünmedikleri yönündeki soruya da şöyle yanıt verdi: “Onu zaman gösterir, bugünden bir şey söyleyemem. İki parti de şu anda kuruluş aşamasında. Siz nasıl gazeteci olarak dikkatle izliyorsanız, biz de siyasetçi olarak dikkatle izliyoruz.”

‘Gül’den korkuyorlar’

Kılıçdaroğlu, soru üzerine eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün partisinden adaylığının gündeme gelmediğini sözlerine ekledi. Bu yöndeki iddiayı sürekli gündeme getiren iktidarın Gül’den korktuğunu savundu.

‘Meral hanım bunu görüyor’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dile getirdiği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da desteğini açıkladığı, İYİ Parti lideri Meral Akşener’e “Eve dön” çağrısına da değinen Kılıçdaroğlu, “Gidici olduklarını gördükleri için bunu yapıyorlar. Meral hanım da arkadaşları da bunu görüyor zaten” dedi.

‘Seçime hazırız’

CHP lideri, iktidarın bir sonraki seçim yılı olan 2023’e kadar ekonomideki buhranı taşıyamacağını, ancak yüksek maliyetinden dolayı erken seçimi göze alamayacağını savundu: “Yerel seçimlerden sonra genel seçimler yarın yapılacakmış gibi tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yarın karar alsınlar, biz hazırız.”