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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: Dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tank-palet fabrikasının Katar Ordusu’na teslim edilmesiyle ilgili açıklamaları nedeniyle kendisini susturmak istediklerini belirterek, “Dokunulmazlığımızı kaldırmak istiyorlar. Dokunulmazlığımızı kaldırmazsanız namertsiniz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Sabah, partisinin Bolu’nun Abant ilçesindeki ‘kampı’ndaki konuşmasını aynı anda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AKP’nin Kızılcahamam kampında konuştuğu için yarıda kesen Kılıçdaroğlu öğleden sonra yeniden kürsüye çıktı. Kılıçdaroğlu, “Konuşmamızı saat 14.00’e aldık malum zat da dinlesin diye” dedi.

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Sakarya’daki, 20 milyar dolarlık tank-palet fabrikasının Katar Ordusu’na ihalesiz ve bedava verildiğini öne süren CHP lideri, “Bunun adı vatana ihanet başka bir şey değil. Düşünün savunma bakanlığı Katar’ın müşterisi oldu. Bunun adı destekleyenler için de vatana ihanettir” dedi.

‘Kanuna aykırı’

Milliyetçiliğin vatana, orduya sahip çıkmak olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Bunu yapanların dini imanı yoktur, memleket sevgisi de yoktur; hesap vermek zorundadır… Düne kadar ‘Beka beka’ diyorlardı tank-palet fabrikasını Katar’a peşkeş çektiler.”

Özelleştirme Kanunu’nda, ‘milli güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği durumlar hariç’ ifadesinin yer aldığını vurgulayan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Yani yapılan kanuna aykırıdır. Ülkenin milli güvenliğini ilgilendiren bir kurum yabancıya verilemez. Şimdi ne diyecek merak ediyorum. ‘Özelleştirme değil’ diyecek ben biliyorum.”

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“Bunları söylediğim için tehdit ediliyorum. Susturmaya çalışıyorlar. Dokunulmazlığımızı kaldırmak istiyorlar. Dokunulmazlığımızı kaldırmazsanız namertsiniz” diyen Kılıçdaroğlu, “Arkası gelecek şimdilik bu kadar. Hepsini birden söylemeyeceğim” diyerek kürsüden ayrıldı.

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