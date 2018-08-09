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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu ‘disiplin kurulu’nu işaret etti: MYK’da ‘Parti önü eylem alanı değil’ sesleri

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partiyi kamuoyunda tartıştıranlara yönelik disiplin mekanizmasının harekete geçirileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

CHP’de genel merkezin olağanüstü kurultay toplanmasıyla ilgili talepleri reddetmesinin ardından toplanan merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısında dün tabandan gelen değişim taleplerine yanıt verilmesi gündemdeydi. Toplantıda MYK üyeleri Kılıçdaroğlu’nun yeni yönetimi oluştururken elini rahatlatmak için topluca istifa etmişti.

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Bir ay içinde yeni yönetim oluşturmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu’nun toplantıdaki sözlerinin ayrıntıları da ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, olağanüstü kurultay sürecinin partiye ciddi zarar verdiğini, hızlı bir şekilde kurultay tartışmalarından çıkılması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Ülkenin durumu ortada. Ekonomik kriz geliyor. İmza verenler partilimiz, hepsinin başımızın üzerinde yerleri var. Kimseye husumet beslemeyeceğiz. Ama bundan sonra partiyi sürekli tartışmanın gündeminde tutacak, zafiyete uğratacak bir tartışma içine sokacak kişiler hakkında disiplin sürecini işleteceğiz. Bu konuda tavizimiz yok, haklarında gereği yapılacak.”

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Buna göre; bu aşamadan sonra hakaret ve kişilik haklarına saldıranlara yönelik disiplinin yanısıra yargı yoluna da gidilecek. Partinin önünde devam eden eylemlere yönelik olarak da MYK’da “Partinin önü eylem alanı değildir” dendi. Bu kişilerin partiye üye olup olmadığına bakılarak partiyle ilişiği kesilebilir.

Çağrı heyeti ve İnce imzacılarla buluşacak

Öte yandan kurultay çağrı heyeti önümüzdeki günlerde imza veren delegelerle bir araya gelecek ve bundan sonraki süreçte ne yapılacağına ilişkin tüm seçeneklerin masaya yatırılacağı geniş çaplı bir toplantı yapılacak. Toplantıda yargı süreci ve tüzük kurultayı olasılıklarının yanısıra yeniden olağanüstü kurultay için bir imza girişimine başlanıp başlanmaması da konuşulacak.

Toplantıya Muharrem İnce’nin de katılacağı dile getiriliyor.

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