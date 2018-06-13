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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu ‘dip dalga’ya işaret etti: İnce ilk turda da seçilebilir

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin birinci turda seçilebileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Fox Tv’de ‘İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat’ yayınına katıldı.

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İnce’nin seçimi kazanacağına inandığını, tüm verilerin ikinci turu işaret ettiğini aktaran CHP lideri, “Ama gerçekten bir dip dalga geliyor. İnce 1. turda da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturabilir. İkincisi ise ‘millet ittifakı’nın parlamentoda çoğunluğu elde etmesidir. Bu da olacaktır. Şu anki bütün veriler, ‘millet ittifakı’nın parlamentoda çoğunluğu alacağını gösteriyor” dedi.

Yayının tamamı:

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