Kılıçdaroğlu: Devleti yönetenler 50 bin dolarlık çanta taşıyamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında ‘çanta polemiği’ sürüyor. CHP lideri, “Devleti yönetenler 50 bin dolarlık çanta taşıyamaz” dedi.

CHP lideri, salı günkü grup toplantısında, Fransız mallarına boykot çağrısı yapan Erdoğan’a, “Emine hanımın 50 bin dolarlık çantasını sarayın bahçesinde yak” diye seslenmişti. Erdoğan da dünkü grup toplantısında, “Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma” demişti.

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Ankara’da, Çankaya Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi’nin açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu çıkışta soruları yanıtladı. CHP lideri, çantayla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

“Hiçbir Osmanlı padişahına nasip olmayan sarayları var. Kendisine tavsiyem ekonomiden pembe masallar diye kitap alsın arada sıkıldığı zaman da okusun. Dolar almış başını gidiyor. O konuşmada işsizlikten, çiftiçinin, emeklinin durumundan bahsettim onun kafasında 50 bin dolarlık çanta kalmış. Bu ülkeyi yönetenler 50 bin dolarlık çanta taşıyamaz. Açlıktan çocuklar ölürken bu vicdanen kabul edilemez. Ben buna isyan ederim ve ediyorum da. ‘Fransız malını boykot edin’ diyorsun? Vatandaşın Fransız malı alacak parası var mı, düşünüyor musun? Bir tarafta askıda çanta bir tarafta 50 bin dolarlık çanta var. Ülkeyi yönetenler eşleriyle topluma örnek olmak zorundadırlar. Neden söylüyorsun? Söyleyeceğim. Sen 50 bin dolarlık çanta taşıyacaksın başkası ağzına bant çekecek.”

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın, “Benimle konuş” ifadelerine de şöyle yanıt verdi: “Seninle konuşuyorum. Yüreğin varsa gel.”

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‘Ekmek götüremeyen on binler var’

Kılıçdaroğlu’na, Erdoğan’ın, dün grup toplantısı sonrasında sarf ettiği, “Türkiye’de böyle bir şey var mı? Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye’de var mı? Buna inanıyor musunuz” sözleri de soruldu.

Askıda ekmek kampanyasını MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başlattığını anımsatan Kılıçdaroğlu, “On binlerin çöpten, saray artıklarından beslendiği bir Türkiye var. Evine ekmek götüremeyen on binler var” dedi.

Kılıçdaroğlu, bu açılış öncesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için gittiği 1’inci Meclis’in önündeki erken seçim sorusu üzerine ise “Milletin oyuna başvurmaktan korkmamak lazım” ifadelerini kullandı.