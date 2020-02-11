CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi. Devletin kozmik odasının bir kişinin talimatıyla FETÖ’ye açıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla açıldı” diyerek, “Devletin kozmik odasını açtırmak vatan hainliği değil midir” sorusunu yöneltti.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına bağlı birimin raporunda ‘FETÖ’nün devletin kılcal damarlarına sızdığına dair ifadeler olduğunu anımsattı. Üç hafta önce konuyla ilgili açıklama yapacağını söyleyen ancak deprem, çığ gibi felaketler yaşandığı için erteleyen CHP lideri, “Burada tek tek Bilal’e anlatır gibi anlatacağım” diyerek 20 soruda ‘FETÖ’nün siyasi ayağını açıkladı:

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FETÖ, devletin tüm kılcal damarlarına nasıl sızar? Terör örgütünün elemanlarını devletin en mahrem yerlerine yerleştirenlere FETÖ’nün siyasi ayağı diyoruz.

Bir yere eleman atama yetkisi herkese ait olur mu? Olamaz. Devletin kılcal damarlarına FETÖ’nün elemanlarını yerleştirenlere FETÖ’nün siyasi ayağı denir.

Bu elemanları siyasi partiler yerleştirebilir mi? Yerleştiremez.

İktidardaki parti bu atamaları yapma konusunda madem ki tek yetkili.. devletin kılcal damarlarına yerleştirirken, “Ben bunların dürüst olduğunu sanıyordum, devlete ihanet etmeyeceklerini sanıyordum” diyebilir mi?

diyebilir mi? FETÖ’nün faaliyetleri devlet tarafından izleniyor mu? CIA’yle olan bağlantısını 1991’de bu ülkenin namuslu bürokratları saptadı.

Sadece 1991’de mi MİT rapor hazırlamıştır? Hayır. Eski müsteşar Şenkal Atasagun’un yaptığı açıklamadan sanayide, eğitimde kontrolü elde tuttuklarına dair ifadeler var.

FETÖ’yle ilgili istihbaratı sadece MİT mi topluyordu? Hayır. Emniyet, jandarma istihbarat teşkilatı da FETÖ’yle ilgili istihbaratı düzenli topluyordu.

FETÖ’nün terör örgütü olduğuna dair Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) bir tespit yapıldı mı? Evet yapıldı. 2004 yılında Erdoğan başbakanken. İçerideki ve dışarıdaki faaliyetleriyle ilgili önlem alınması, bir eylem planı yapılması önerildi.

MGK kararı hakkında dönemin hükümeti ne yapmıştır? Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan, kendisi de toplantıya katılıp imza attı. O zamanki bir tutanakta şu dört madde yer alıyor: 1- Konu başbakana iletildi. Gelen yazıyı dosyasına kaldırmaya karar verdi. 2- Bakanlar kurulunda imzaya açılmadı. 3- Konudan MGK’ya katılan bakanlar dışında kimsenin haberi olmadı. 4- Toplumsal ve siyasi riski hükümet adına sayın başbakan üstlendi. FETÖ’nün siyasi ayağı kim? 15 Temmuz’da şehit olanlar, gazi olanlar adını kim? Ben biliyorum neler söyleyeceğini, bağıracağını. Bağırdığında benim susacağımı sanıyor. İstediğin kadar bağır. Ben bu millete gerekirse elime borazan alıp doğruları söyleyeceğim. Erdoğan, “Bu yönde ilerleyebileceğini göremedik . Bambaşka niyetlerinin, sinsi planlarının olduğunu görmedik” diyor. Yani kendi imzasını inkar ediyor.

. diyor. Yani kendi imzasını inkar ediyor. MGK’nın bu kararına rağmen FETÖ’nün devletin kılcal damarlarına yerleştirilmeye devam etti mi? Evet, iç işleri bakanlığına, emniyete, MİT’e, YÖK’e en hassas noktalara FETÖ elemanlarını yerleştirmeye devam ettiler.

FETÖ’nün yürütme organının yetkisini aşan atamalarını kim yaptı? Müsteşar atamak gibi şeyler yürütme organına ait, ama yetkileri aşan talepler için yasa çıkarılmalı. TBMM atamalar için araç olarak kullanıldı. Yasayla kitleler halinde devletin kılcal damarlarına atandılar. Yargıtay’a 160, Danıştay’a 51 kişi atandı. Bazen de Kanun Hükmünde Kararname yetkisi aldılar. Bu yasalar çıkarken biz kavga verdik? Başbakan kimdi?

Atamalar sadece Yargıtay ve Danıştay’da mı oldu? Hayır, orduda da oldu. Terfi sürelerini düşürerek kendisinin yandaşı olmayan generalleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dışına çıkardı. Albayların general olmak için bekleme süresi düşürüldü. İşte bunları yapan kişi siyasi otoritedir.

Kimdir bu siyasi otorite? FETÖ’nün siyasi ayağıdır. Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır.

FETÖ ne zaman kendisini devletin tak hakimi olarak görmeye başladı? Anayasa değişiklikleri örgütü devlet içinde çok ileri taşıdı.. 2010’dan itibaren. O anayasa değişikliklerine biz karşı çıkıyorduk. Bunlar destek veriyordu.

17-25 Ararlık’ta söz konusu olan rüşvetin, alınan paraların tamamı doğrudur. Bana dava açtı şimdi avukatımı FETÖ’den içeri almaya çalıştı.

17-25 Aralık sonrasında 15 kez MGK toplanıyor ve istihbarat raporları devlete veriliyor.

Devletin kozmik odasını, yani devletin namusunu FETÖ’ye kim açtı? Bir kişinin talimatıyla açıldı. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla açıldı. Devletin kozmik odasını açtırmak vatan hainliği değil midir? FETÖ’nün siyasi ayağı? Ne ayağı kardeşim. Kokan bir ayak.

Sayın İlker Başbuğ konuyla ilgili konuştu. Gelen yasaya gece yarısı bir önergeyle “Askerler özel yetkili mahkemelerde yargılanacak” maddesi konuluyor. Çünkü bu özel mahkemeler FETÖ’nün elinde. Başbuğ diyor ki araştırılırsa siyasi ayağı ortaya çıkar. Hayır efendim siyasi ayağı burada.

maddesi konuluyor. Çünkü bu özel mahkemeler FETÖ’nün elinde. Başbuğ diyor ki araştırılırsa siyasi ayağı ortaya çıkar. Hayır efendim siyasi ayağı burada. FETÖ’cü olmak devletin kılcal damarlarına yerleşmek için yeterli miydi? İsterseniz profesör olun, yıllarınızı verin. FETÖ’cüysen atanıyordun. Bunu ben söylemiyorum iddianamede yer alıyor. Tek atanma kriterinin FETÖ’cü olmak olduğu dönemi yaşadık.

FETÖ’yle gerçekten mücadele ediliyor mu? FETÖ unsurları devletten temizlendi mi? Vicdanı olan herkes samimi bir mücadele olmadığını, parası, kayınpederi, gücü olanların dışarıda olduğunu biliyor. ByLock’çuların listesini neden açıklamıyorlar? Açıklamıyorsan FETÖ’ye destek vermeye devam ediyorsun demektir. 15 Temmuz başarılı olsaydı kim hangi görevde olacaktı? Hangi gerekçeyle açıklanmıyor? Meclis Araştırma Komisyonu’na Genelkurmay başkanı ve MİT müsteşarının ifade vermesine engel oldun? Neden, siyasin ayağı ortaya çıkmasın diye. 15 temmuz araştırma raporu neden açıklanmadı? FETÖ borsasını kuranların içinde Erdoğan’ın avukatları da var. Fettah Tamince korumaları altında.

Kılıçdaroğlu’nun gündeminde Hatay’da valilik binasının önünde “Çocuklarım aç. İş istiyorum anlıyor musunuz” diyerek kendisini yakan Adem Yarıcı da vardı. Yarıcı’nın ölümünden duyduğu üzüntüyü anımsatan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Bir baba için çocuklarının aç olmasının ne demek olduğunu Saray sosyetesi biliyor mu acaba? AKP’nin Ağrı belediyesindeki meclis üyesinin siyasi manevra olarak değerlendirdi biliyorsunuz… Senin karnın tok, köşeyi döndün biliyoruz. Bari ahlaksızlık yapma.”