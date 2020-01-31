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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu, depremin merkez üssü Sivrice’de açıklama yaparken deprem oldu

Elazığ’daki deprem bölgesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sivrice ilçesinde yaptığı açıklama sırasında, deprem meydana geldi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ’da 24 Ocak saat 20:55’te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sivrice ilçesine geldi. Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan’ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu’nun belediye binasında açıklama yaptığı sırada deprem oldu. Konuşmasının hemen başında yaşanan depremin ardından Kılıçdaroğlu, artçı sarsıntıların olabileceğini, deprem bölgesinde bulunduklarını söyledi.

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Kılıçdaroğlu açıklamasında, “Sayın başkan Sivrice ile ilgili bilgi verdi. Köylerde can kaybının olduğunu, merkezde olmadığını söyledi. Bu süreç içinde bizi mutlu eden görüşü, yaşam tarzı ne olursa olsun bütün insanların, 82 milyonun bu sorunu çözmek, acıyı paylaşmak için yüreğimiz bir. Yıkılan binalar da umarım kısa sürede yenilenir. Başka bölgelere de gideceğiz, vatandaşları dinlemeye çalışacağız” dedi.

Kılıçdaroğlu, Sivrice ilçesindeki temaslarının ardından Elazığ kent merkezine geldi. Depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Mustafapaşa mahallesinde, çöken iki binanın enkaz alanında incelemelerde bulunan CHP Genel Başkanı, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, sorunları dinledi.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, daha sonra beraberindeki CHP milletvekilleri Gürsel Erol ve Polat Şaroğlu ile birlikte, depremde hayatını kaybedenlerin taziyesine katıldı.

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