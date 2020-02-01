CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Deprem vergisinin nereye harcandığını bilmek herkesin hakkı” dedi.

Fotoğraf: DHA

Depremin vurduğu Elazığ’a giden Kılıçdaroğlu, bu sabah Deprem Sunum Programı’na katılarak değerlendirmelerde bulundu.

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Eski başbakan Bülent Ecevit’in 1999 depreminin ardından Deprem Vergisi Kanunu’nu çıkardığını belirten Kılıçdaroğlu, o dönem yapılacağı söylenen bazı şeylerin yapıldığını, bazılarının yapılmadığını ifade etti.

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben doğruları söylemezsem kendi vatandaşıma saygısızlık yapmış olurum. Size bir örnek vereceğim… Marmara depreminin ardından Sakarya valisi, bazı okulların depreme dayanaksız olduklarını ve yıkılması için rapor hazırladı. Bu okullar yıkılmadı. Deprem Vergisi kanunu çıktı, yine yıkılmadı. Geçen grup toplantısında bunu gündeme getirdim. Nihayet akşama doğru haber geldi, 17 okulun yıkımına karar verilmiş. 17 yıl boyunca çocuklarımızı tabutluğa gönderdik. Deprem olsaydı, çocuklarımız hayatın kaybetseydi, ne diyecektik?

“‘Deprem vergilerine ne yaptınız’ diye sordum, yine kıyamet koptu. Yine en ağır hakaretlere karşı karşıya kaldım. Bir vergi nereye harcanıyorsa bunu bilmek bizim hakkımız. Van depreminde 644 kişi ölmeden neden 20 milyar yatırım yapmadınız? 20 milyar yatırım yaptınız, doğru. Binalar yaptınız, doğru. Ama bu binaları depremzedelere sattınız.”

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Kılıçdaroğlu, Elazığ’ın afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini, kentin buna ihtiyacı olduğunu söyledi.