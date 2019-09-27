Kılıçdaroğlu: Deprem vergileri nerede?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKOM’u ziyaretinde, 1999 Marmara Depremi sonrası toplanan ‘deprem vergileri’nin akıbetini sordu. Kılıçdaroğlu, “Nereye gitti bu paralar?” dedi.

Fotoğraflar: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgi alan ve sonra birlikte basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos 1999 depremini hatırlatarak şöyle dedi: “20 bine yakın yurttaşımız hayatını kaybetti. 30 bine yakın yaralımız vardı. Dönemin Başbakanı, Allah rahmet eylesin, Ecevit, İstanbul’a ulaşamadı. Büyük bir acıydı. Türkiye seferber oldu. Dünyadan pek çok yardımlar geldi. Deprem vergileriyle, yasalar çıktı. Vatandaşlar gönüllü olarak vergilerini ödedi. Yaralar sarılacaktı. İstanbul başta olmak üzere deprem riski olan bütün bölgeler dayanıklı hale getirilecekti. Şimdi şu soruyu sormaktan kendimi alamıyorum. Nereye gitti o deprem vergileri? Devleti yöneten insanların geleceği görmesi lazım. Nereye gitti bu paralar?”

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‘470 toplanma alanının 400’ü imara açılmış’

İstanbul’daki bütün belediye başkanlarının deprem konusunda el birliğiyle çalışacaklarından emin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Temel soru şu: 99-2019… Neden bu kadar uzun süre beklendi? Sayın Başkan, önemli bir ayrıntıya daha dikkat çekti. Toplanma alanları, 470 iken, Bunların 400’e yakınını imara açıyorsunuz. Batı’nın ya da uygar dünyanın devlet adamlarıyla bizim siyasi parti başkanlarıyla arasında bir fark vardır. Onlar riski önceden görür, bütün önlemleri alır, risk gerçekleştiği zaman insanlar hayatını kaybetmez. Geçmişten ders çıkarmamız lazım.”

Kılıçdaroğlu, “Yeni bir yönetim var, genç bir arkadaşımız var, onun iyi bir ekibi var” diyerek İmamoğlu’na destek mesajı veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “İstanbul’a aşık bu insanlar. İstanbul’un deprem riskini, bir şekilde tümüyle ortadan kaldırmak istiyorlar. Ellerinden gelen her çabayı harcamak istiyorlar. Onlar, sadece merkezi hükümetin kendilerine engel olmamasını istiyorlar, o kadar. Yapacaklar, her şeyi yapacaklar. Bu ekibe herkesin destek olması lazım. Başkan yine çok önemli bir şey söyledi. Bu işin partisi olmaz. El birliğiyle bu riskin bir şekilde aşılması lazım. Bütün bunları yaparken geçmişe dönüp, geçmişte yapılanların da ne olduğunu sorgulamamız lazım. Gelecek yöneticilerin de bundan bir şekliyle ders çıkarması lazım. Aynı hataları tekrar etmemesi lazım.”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na eşlik ettiği ziyarete bazı CHP milletvekilleri de katıldı.