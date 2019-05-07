Kılıçdaroğlu: YSK’da çete var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçik Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da seçimin yenilenmesine ilişkin kararını ‘kumpas’ olarak niteleyerek demokrasiye, milletin iradesine kumpas yapıldığını savundu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:“Her şeyi kabul ettiler. İstanbul’a gelince kumpas kurmaya başladılar. Neye kumpas yaptılar? Demokrasiye, milletin iradesin kumpas kurmaya başladılar. Kimlerle yaptılar kumpası? YSK’deki bazı sözde hakimlerle yaptılar. Demokrasi adına utanırlar mı bilmiyorum. Çocuklarının yüzüne bakabilir mi bilmiyorum. Kendilerine hakim dendiğinde utanırlar mı onu da bilmiyorum.”

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‘YSK içinde çete’

YSK’nın daha önce verdiği kararların arkasında duran bir kurum olmasını istediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Esen rüzgarın arkasında duran, YSK istemiyoruz. Talimata göre karar veren bir YSK istemiyoruz “ dedi.

Yenilenme kararını veren hakimlerin ‘YSK içinde çete mensubu yedi hakim olduğunu’ savunan Kılıçdaroğlu, ‘lobicilik faaliyetleriyle YSK’nın yönlendirildiğini’ söyledi.

AKP’nin 16 Nisan’da, mazbatanın verilmesinden bir gün önce yaptığı başvurunun hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, YSK, “Usulden reddederiz” dediği için bunun üzerine 20 Nisan’da ek dosya sunduğunu söyledi ve “O yedi kişi arka kapıdan AKP’nin lobi faaliyetlerine destek verdi” diye devam etti.

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‘AKP’nin YSK’da çete mensubu yedi taşeronu’ olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Ramazan gününde haram yemeyi kabul ettiler” dedi.

Kılıçdaroğlu, hakimlerin talimatla karar aldığını savunarak, “Bu çete üyelerine ‘Seçim yenilenecekse 39 ilçede yenilenmeli’ denmesi gerek. Sen hakim değilsin” dedi.

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