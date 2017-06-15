Kılıçdaroğlu: Demirtaş’ı ziyaret edebilirim, teröre mesafeli saygın bir siyasetçi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’nin Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edebileceğini belirterek, “Teröre mesafeli olan birisi, bu konuda oldukça açık demeçleri var” dedi.

Kılıçdaroğlu, geçen hafta ilk kez HDP genel merkezini ziyaret ederek eş başkan Serpil Kemalbay’la görüşmüştü. Bu görüşme, Meclis’te grubu bulunan bir partinin HDP genel merkezine ilk ziyaretiydi. Görüşmenin ardından konuşan CHP lideri “Özgür bir yaşam için bir araya gelmeliyiz” demişti.

CNN Türk yayınında Şirin Payzın’ın konuğu olan Kılıçdaroğlu’na ‘Demirtaş’ı ziyaret etme’ ihtimali soruldu.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Ortam olursa neden olmasın. Kendisi halkın oyuyla seçilmiş, bir dönem de sempati yaratmış saygın bir siyasetçi. Demirtaş teröre mesafeli olan birisi, bu konuda oldukça açık demeçleri var. Meclis başkanına seçilmiş bir siyasetçinin hapiste olmasını doğru bulmadığımı söyledim.”