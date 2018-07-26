Kılıçdaroğlu ‘değişiklik’ derken MYK’yı kastetmemiş: Parti örgütünde dönüşüm

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide değişim yapılacağı yönündeki sözleriyle merkez yönetim kurulunu (MYK) değil parti örgütündeki yapısal dönüşümü kastettiğini söyledi.

CHP’de muhalifler olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplama çalışmalarını sürdürürken Kılıçdaroğlu’nun “Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacaktır” demesi, CHP’nin yönetim organı MYK’daki isimlerin değişeceği yönünde yorumlanmıştı.

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesine dayanarak değişimin MYK ‘da olmayacağını aktardı.

Sarıkaya’ya imza toplama çalışmaları için “Varsa çoğunluk kurultayı yaparız” diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Eski Genel Sekreter Önder Sav ve ekibinin de içinde bulunduğu bir ekip ‘değişim olsun’ diye talepte bulunuyor. Hayrete düştüğüm nokta da burası… Nasıl oluyor da istiyorlar, anlamıyorum…”

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Kılıçdaroğlu “Kurultay için gerekli imzaya ulaşamadıkları varsayılsa dahi, sizin için 400 delegenin kurultay talebinin bir karşılığı olmayacak mı?” sorusuna “Değişim talebi var zaten” yanıtını verdi.

Değişimle ilgili sözlerinin de bu taleple ilgili olduğunu belirten CHP lideri bunun nasıl olabileceğini de şöyle dile getirdi: “Son dokuz yılda her yıl bir seçim oldu. Partinin iç dinamiklerine ilişkin değişim hazırlıkları hep geri plana atıldı. Şimdi önceliğimiz bu olacak. Yepyeni bir yapılanmayı hedefleyen, örgütsel bir yapılanmaya gideceğiz. Bu ciddi, köklü bir dönüşüm olacak…”

Dönüşümün nasıl yapılacağına örgütle birlikte karar vereceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu içerik hakkında bilgi vermemiş.