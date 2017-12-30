Kılıçdaroğlu: Davanın insanı olmayanın CHP’de yeri yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu davanın insanı olmayanların CHP’de işi olmadığını belirterek, “Biz Mustafa Kemal’in partisiyiz” dedi.

‘Derhal istifa etsin’

Adana’da partsinin il kongresinde yaptığı konuşmada parti içi uyarılarda bulunup partililerden kişisel hesap içerisinde olmamalarını isteyen Kılıçdaroğlu “Bir CHP’li çıkar ‘Ben ne olacağım?’ derse derhal CHP’den istifa etsin. Bizim kapımız bunlara kapalı. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Delege hesabı yapanların partide işi yoktur. Derhal istifa etsin” dedi.

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Delege sistemine karşı yasa önerisi

Kılıçdaroğlu özel olarak Adana milletvekillerine kürsüden, “Partilerdeki delege sisteminin kaldırılması ile ilgili TBMM’ye kanun teklifi sunun” talimatını verdi.

‘Herkes aynı dili konuşacak’

Büyük kurultaydan sonra tüzük kurultayının yapılacağını hatırlatan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Herkes aynı dili konuşacak. Bu partide bir kişi davanın insanı değilse bu partide işi yoktur. Bizim sorumluluğumuz diğer partilerin sorumluluğuna benzemez. Biz avukat bürolarında değil savaş meydanlarında kurulan bir partiyiz. Biz Mustafa Kemal’in partisiyiz.”

Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda kongrede iki aday olduğunu hatırlatıp kaybedenin kazanın eline kaldırıp, “Emrindeyim” demesi gerektiğini hatırlattı.