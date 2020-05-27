Kılıçdaroğlu’ndan 27 Mayıs mesajı: ‘Darbelere karşıyız’ demeleri aldatmaca

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, salgın döneminde toplumda “Masayı sildim mi”, “Kapı kolunu sildim mi” diye obsesif kompulsif bozukluk (OKB) göstermeye başlayan ve önlemlerden yorulduğu için umursamaz davranan iki uç noktanın oluştuğunu belirterek, “Bu iki uç nokta çok tehlikeli. Bundan sonra yeni normale geçtiğimizde bu iki uç noktada kalırsak tekrar ikinci bir dalga yaşayabiliriz” dedi.