Kılıçdaroğlu’ndan 27 Mayıs mesajı: ‘Darbelere karşıyız’ demeleri aldatmaca

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘darbe hukukunu tahkim edenlerin ‘Darbelere karşıyız’ demesinin aldatmaca olduğunu’ ifade etti.
CHP lideri, 27 Mayıs 1960’daki askeri darbenin 60’ıncı yılında Twitter’dan mesaj yayınladı. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyen Kılıçdaroğlu, millet iradesi üzerinde ne askeri ne de sivil darbecilerin vesayetini kabul ettiklerini dile getirdi.
CHP lideri, eski başbakan Adnan Menderes, dışişleri bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve maliye bakanı Hasan Polatkan’ın rahmet ve saygıyla andıklarını kaydetti.
Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: “Şunu bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim. Darbe hukukunu tahkim edenlerin, güçlendirenlerin ‘Biz darbelere karşıyız’ demeleri tam bir aldatmacadır…”