Kılıçdaroğlu da Covid-19 aşısı yaptıracak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 aşısı yaptıracağını bildirdi.
Türkiye’nin Çin’den satın aldığı CoronaVac aşısı, dün sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanmıştı. 24 saatte 400 bine yakın kişiye aşının ilk dozu yapıldı.
Best FM’deki ‘Sorel Dağıstanlı ile Konuşan Türkiye’ programına katılan CHP lideri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın siyasetçilerin aşı yaptırarak vatandaşa örnek olma çağrısına yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Dün Sağlık bakanı aradı. ‘Tabii’ dedim. Hekimler aşı olmamızı istiyorlarsa oluruz. ‘Gerekirse ben de refakat ederim size’ dedi. Ben de aşı olacağım. Zamana henüz karar vermedik ama bugün yarın olacak.”