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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu da Covid-19 aşısı yaptıracak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 aşısı yaptıracağını bildirdi.

Fotoğraf: AA

Türkiye’nin Çin’den satın aldığı CoronaVac aşısı, dün sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanmıştı. 24 saatte 400 bine yakın kişiye aşının ilk dozu yapıldı.

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Best FM’deki ‘Sorel Dağıstanlı ile Konuşan Türkiye’ programına katılan CHP lideri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın siyasetçilerin aşı yaptırarak vatandaşa örnek olma çağrısına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Dün Sağlık bakanı aradı. ‘Tabii’ dedim. Hekimler aşı olmamızı istiyorlarsa oluruz. ‘Gerekirse ben de refakat ederim size’ dedi. Ben de aşı olacağım. Zamana henüz karar vermedik ama bugün yarın olacak.”

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