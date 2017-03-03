Kılıçdaroğlu da Almanya’ya çattı: Demokrasi dersi verip konuşmayı yasaklarsınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’da yapacağı konuşmanın iptaline sessiz kalmadı: “Hem dünyaya demokrasi dersi verirsiniz hem bir partinin iki bakanı konuşmak ister, siz bu konuşmayı şu veya bu gerekçeyle yasaklarsınız.”

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde yapılması planlanan toplantının iptaline gerekçe olarak yoğun talep ihtimali üzerine salonun ve park yerlerinin yetersizliği gösterilmişti. Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer kararın siyasi olmadığını belirtmişti. Pfeiffer, bugün de polisin toplantının iptal edilmesi yönündeki talebinin bomba ihbarından kaynaklanmış olabileceğini söylemişti.

‘Asla ve asla doğru değildir’

İstanbul’da Sivas dernekleriyle bir araya gelen CHP lideri, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Köln’de yapacağı konuşmanın da iptal edildiğini hatırlatarak şöyle konuştu: “Asla ve asla doğru değildir. Hem dünyaya demokrasi dersi verirsiniz hem bir partinin iki bakanı konuşmak ister, siz bu konuşmayı şu veya bu gerekçeyle yasaklarsınız. Asla doğru bulmuyoruz. Onlar da çıkmalı, kendi düşüncelerini açıklayabilmeli. Herkes düşüncesini özgürce ifade edebilmelidir.”

Ne olmuştu?

Bozdağ iznin iptali üzerine Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas’la yapacağı görüşmeyi iptal etmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da izin iptalini “Avrupa’nın geleceği açısından endişe verici” sözleriyle eleştirmişti.

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann dışişleri bakanlığına çağrılarak rahatsızlık dile getirilmişti.

Die Welt muhabiri Deniz Yücel tutuklanınca…

Türkiye ile Almanya arasında Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasının ardından da gerginlik baş göstermişti. Başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere Almanya’da birçok kişi ve kurum Yücel’in serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Alman basını da Yücel ve tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için bir kampanya başlatmıştı.

Yücel ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.