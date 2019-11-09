Kılıçdaroğlu: Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Türkiye genelinde de büyük bir başarıya imza atarak Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracaklarını’ söyledi.

Fotoğraflar: DHA

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ilçe örgütleri voleybol turnuvasının ödül töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: “İstanbul örgütüyle gurur duyuyorum. Onlar çok önemli başarılara imza attılar. İstanbul örgütüyle gurur duyuyoruz ama İstanbullularla da gurur duyuyoruz. Onlar bize büyük bir başarıyı tattırdılar. Şimdi çok önemli bir gelişmenin daha altına imza attık. Örgütlerimiz demokraside verdiği örneğin bir benzerini sporda da verdiler. Bir araya geldiler. Yarıştılar, birincisi de oldu sonuncusu da oldu. Dolayısıyla yürekten teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerde büyük başarı elde ettik, sporla da büyük bir başarı elde ettik. Şimdi o başarıyı ve çıtayı yukarıya taşıyacağız. Türkiye genelinde de büyük bir başarıya imza atacağız. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız.”

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksinde oynanan voleybol turnuvasının final maçına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birikte CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri ve sporseverler katıldı. Mücadele başlamadan önce Sultangazi ve Beylikdüzü ilçe örgütü takım oyuncuları maça LÖSEMİ haftasına dikkat çekmek adına yüz maskeleri ile çıktı. Turnuvanın şampiyonu CHP Sultangazi İlçe Örgütü oldu.

Dereceye girenlere madalyalarını ve imzalı voleybol topunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu verdi.